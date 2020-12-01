Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины в четверг, 24 декабря.
Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2020 года составило 16,0 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,9 млн человек, передает vesti.ua
По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,8%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 56,1%.
При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 9,5% (в первом квартале - 8,5%, во втором квартале - 9,8%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 9,5% (в первом квартале - 8,6%, во втором квартале 9,9%).vesti.ua