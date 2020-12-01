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Исследование: более 40% жителей Земли встречают 2021 год с оптимизмом

Исследование: более 40% жителей Земли встречают 2021 год с оптимизмом

Согласно глобальному исследованию "Индекс счастья", проведенному ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International, мировой индекс оптимизма составил 19 процентных пунктов, достигнув максимума за последние три года

Почти половина (43%) жителей планеты оптимистично настроена относительно приближающегося 2021 года, при этом не ожидает значительных изменений 26% людей, пессимистичны или затруднились ответить еще 24% и 7% соответственно. Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов глобального исследования "Индекс счастья", проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International в 41 стране.

Мировой индекс оптимизма составил 19 процентных пунктов, достигнув максимума за последние три года.

Самыми оптимистичными странами в 2020 году оказались: Нигерия (69 п.п.), Индонезия (66 п.п.) и Азербайджан (65 п.п.). Великобритания, впервые за долгое время вышедшая из минусовой зоны год назад, продолжает показывать рост оптимистических настроений с 39 п.п. Среди лидеров по уровню оптимизма также США, Финляндия, Киргизия и Индия. На близком к общемировому уровне оказались Австрия, Германия, Мексика и Северная Македония.

Странами с наиболее пессимистично настроенными относительно наступающего года гражданами традиционно стали: Италия (-43 п.п.) и Гонконг (-34 п.п.), в 2020 году к ним присоединилась Болгария (-29 п.п.). Пессимистичными настроениями отметились Польша (-32 п.п.) и Чехия (-19 п.п.). В минусовой зоне оказались также Таиланд, Сербия, Южная Корея, Турция и Россия с -13 п.п., при этом среди россиян почти половина (45%) не ожидает значительных изменений в грядущем году, а еще 16% настроены оптимистично.

Как отмечается в исследовании, поляризация в "индексе счастья" не имеет взаимосвязи с уровнем дохода на душу населения. "Несмотря на общемировой рост индекса, очевидна поляризация стран по уровню оптимизма. Развивающиеся страны традиционно верят, что наступающий год принесет больше позитива, а многие развитые государства Европы, столкнувшиеся этой весной с серьезными ограничения, не видят поводов для оптимизма", - прокомментировал результаты исследования вице-президент Gallup International, президент "Ромир" и основатель Mile Group, доктор социологических наук Андрей Милехин.

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International в рамках ежегодного глобального исследования "Конец года" задает респондентам во всем мире традиционный вопрос об их ожиданиях на наступающий год: каким он будет - лучше, хуже или как предыдущий. В ноябре-декабре на вопросы исследователей ответили более 38 тыс. человек в 41 стране, чье мнение можно экстраполировать на всех жителей Земли. Эксклюзивным представителем ассоциации в России и странах СНГ является холдинг "Ромир".
tass.ru
  • Сегодня, 09:15
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