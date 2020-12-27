Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор возобновил призывы к реваншу с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
В своем Twitter ирландец написал фразу: «MeDanaAliGonnaGetcha». Вероятно, этот текст является отсылкой к предстоящей встрече президента UFC Даны Уайта с Хабибом, передает gazeta.ru
Али Абдель-Азиз, менеджер россиянина, ответил Конору, что ему никогда больше не стать чемпионом, потому что ирландца ждет армия 155/170, перечислив имена бойцов, доминирующих в легком и полусреднем весах.
«Пришло время принимать решения», — ответил Макгрегор.
Стоит отметить, что позднее все публикации были удалены.