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Ученый спрогнозировал сильные землетрясения по всей планете

Ученый спрогнозировал сильные землетрясения по всей планете

В ближайшие два десятилетия на всех континентах планеты участятся землетрясения.

Об этом 26 декабря заявил ученый-геофизик, заведующий лабораторией в Центре геофизических исследований «Градиент» Виктор Боков, передает iz.ru

«Есть две основные формы циркуляции атмосферы: форма «C» связана с Азорским антициклоном, а форма «E» — с Сибирским. И вот когда эти меридиональные процессы усиливаются, то землетрясений возникает больше. Особенно мощных. Это связано с блокированием атмосферы мощными антициклонами. И вот сейчас несколько лет у нас наблюдается преобладание меридиональных форм циркуляции. И они еще будут примерно десятилетия два преобладать, и это будет приводить к достаточно мощным землетрясениям на всем земном шаре», — приводит его слова URA.RU.

На разломах тектонических плит под воздействием атмосферы земля может прогнуться на 40 см, подчеркнул Боков. В свою очередь заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов отметил, что к участившимся случаям землетрясений стоит относиться не более, чем как к совпадению.

Ранее в пятницу в Тихом океане у восточного побережья Камчатки сейсмологи зарегистрировали два землетрясения магнитудой 3,8 и 4.

В этот же день на Филиппинах было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в море в 2 км северо-западнее города Калатаган на юге острова Лусон. О жертвах и разрушениях информации не было.

iz.ru
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