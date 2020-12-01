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Россия продлила льготный экспортный режим для молдавских производителей

Россия продлила льготный экспортный режим для молдавских производителей

После 1 января фермеры смогут экспортировать продукцию в Россию без уплаты пошлин. Правительство Российской Федерации приняло решение продлить для молдавских производителей льготный экспортный режим для ряда категорий товаров до 31 марта 2021 года.

Об этом заявил бывший президент Республики Молдова Игорь Додон, находящийся в Москве в составе официальной делегации, пишет noi.md ссылаясь на publika.md.

Напоминаем, что пошлины на некоторые категории молдавских товаров были отменены в октябре 2018 года.

noi.md
  • Сегодня, 19:20
  • DTV
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