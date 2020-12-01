Плохой недостаточный сон связан с развитием тревожности, депрессии, агрессии и других поведенческих проблем. Кроме того, это отрицательно сказывается на активности и иммунитете детей.
Исследователи изучили пищевые привычки старшеклассников и выяснили, как те влияют на сон подростков. Наблюдение проводили в 64 странах мира и охватило 175 тысяч подростков. Выводы исследования опубликованы на сайте Квинслендского университета.
“Анализ данных 175 261 подростков в возрасте от 12 до 15 лет показал, что частое употребление нездоровой пищи связано с плохим качеством сна, который, в свою очередь, негативно влияет на их самочувствие, память и когнитивные способности”, - говорится в отчете.
Согласно отчету ученых, у часто потреблявших газировку подростков вероятность проблем со сном была на 55% выше, чем у тех, кто пил меньше этих сладких напитков, пишет korrespondent.net.
“Речь идет примерно о трех напитках в день, по сравнению с одним”, - уточняют специалисты.
Также, эксперты отметили, что нарушение сна наблюдалось и у детей, если они потребляли фаст-фуд более четырех раз в неделю. При этом, как подчеркнули авторы исследования, у девочек нарушения случались в два раза чаще, чем у мальчиков.
“Эти результаты вызывают большую озабоченность, поскольку некачественный сон отрицательно сказывается на благополучии и когнитивном развитии подростков”, - прокомментировал автор исследования Асад Хан.
Хан подчеркнул, что профилактические меры должны начинаться в школах и семье. В образовательных учреждениях ученые рекомендуют ограничить доступ детей к газировке и вредным перекусам, а родителям - реже покупать их домой и приобщать детей к подобному рациону, особенно, если в семьях растут девочки. korrespondent.net