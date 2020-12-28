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От прибывающих в Турцию начали требовать справку об отсутствии COVID

От прибывающих в Турцию начали требовать справку об отсутствии COVID

Все люди, прибывающие в Турцию из-за границы, теперь должны предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

С 28 декабря требование коснется тех, кто прилетает в страну, с 30 декабря — граждан, прибывающим на наземном и морском транспорте, передает rbc.ru

По словам главы турецкого Минздрава Фахреттина Коджи, без справки, полученной не более чем за 72 часа до прибытия, в страну не пустят. Гражданам предоставят возможность пройти тестирование при въезде в Турцию, при выявлении коронавируса их поместят на карантин.

Новые меры предосторожности будут действовать до 1 марта 2021 года. Авиакомпания Turkish Airlines уже сообщила, что не будет пускать в самолеты пассажиров без отрицательного ПЦР-теста.

Власти Турции объяснили ужесточение правил распространением нового, более заразного штамма коронавируса. Минздрав Великобритании сообщил о нем 14 декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, этот генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее. Кроме того, он может привести к большему числу госпитализаций и смертей в следующем году, предупредили ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

По числу заразившихся коронавирусом Турция занимает седьмое место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии в стране зарегистрировали более 2,1 млн заболевших COVID-19, умерли свыше 19 тыс. человек.
rbc.ru
  • Сегодня, 07:14
  • DTV
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