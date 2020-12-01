Государственный таможенный комитет ПМР информирует экономических агентов о том, что в период новогодних и рождественских праздников подразделения таможенных органов ПМР переходят на усиленный вариант суточного дежурства.
Таможенное оформление товаров, перемещаемых отечественными юридическими лицами, как и прежде, будет организовано в таможнях и Центре электронного декларирования ГТК ПМР по заявлениям экономических агентов.
Государственным таможенным комитетом предусмотрена (при обоснованной необходимости) возможность оформления грузов в дни новогодних праздников (с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года). Для этого необходимо заблаговременно подать заявление:
— для оформления в таможне – письменно на имя начальника таможни;
— для оформления в ЦЭД ГТК ПМР — в электронной форме на имя начальника ЦЭД посредством электронной почты: cert@customs.gospmr.org.
Сотрудники оперативно-дежурной службы ГТК, дежурно-информационных служб таможен, таможенные пункты пропуска функционируют в круглосуточном режиме.
При возникновении вопросов, связанных с осуществлением таможенных процедур в праздничные и выходные дни, а также иных вопросов, касающихся работы таможен, необходимо обращаться по следующим телефонам:
Центр электронного декларирования ГТК ПМР – (533) 40-700.
Оперативно-дежурная служба ГТК ПМР — (533) 9-25-68