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ГТК ПМР информирует о переходе на усиленный вариант дежурства

ГТК ПМР информирует о переходе на усиленный вариант дежурства

Государственный таможенный комитет ПМР информирует экономических агентов о том, что в период новогодних и рождественских праздников подразделения таможенных органов ПМР переходят на усиленный вариант суточного дежурства.

Таможенное оформление товаров, перемещаемых отечественными юридическими лицами, как и прежде, будет организовано в таможнях и Центре электронного декларирования ГТК ПМР по заявлениям экономических агентов.

Государственным таможенным комитетом предусмотрена (при обоснованной необходимости) возможность оформления грузов в дни новогодних праздников (с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года). Для этого необходимо заблаговременно подать заявление:

— для оформления в таможне – письменно на имя начальника таможни;

— для оформления в ЦЭД ГТК ПМР — в электронной форме на имя начальника ЦЭД посредством электронной почты: cert@customs.gospmr.org.

Сотрудники оперативно-дежурной службы ГТК, дежурно-информационных служб таможен, таможенные пункты пропуска функционируют в круглосуточном режиме.

При возникновении вопросов, связанных с осуществлением таможенных процедур в праздничные и выходные дни, а также иных вопросов, касающихся работы таможен, необходимо обращаться по следующим телефонам:

Центр электронного декларирования ГТК ПМР – (533) 40-700.

Оперативно-дежурная служба ГТК ПМР — (533) 9-25-68

Тираспольская таможня — (533) 8-03-45

Дубоссарская таможня — (215) 3-57-98

Бендерская таможня — (552) 2-97-33

Рыбницкая таможня — (555) 4-23-26
customs.gospmr.org
  • Сегодня, 16:53
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