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Майя Санду назначила своих советников: полный список

Майя Санду назначила своих советников: полный список

Президент РМ назначила своих советников. Среди них - трое бывших министров времен правительства Майи Санду - Олеся Стамате, Алла Немеренко и Лилиана Николаеску-Онофрей.

Полный список советников нового президента Молдовы:

Олеся Стамате - советник в области юстиции,
Вячеслав Негруца - советник в области экономики,
Алла Немеренко - советник в области здравоохранения,
Лилиана Николаеску-Онофрей - советник в области образования,
Анжела Еризану - советник в области культуры,
Сергей Тофилат - советник в области энергетики,
Елена Друцэ - советник по связям с диаспорой, передает publika.md
publika.md
  • Сегодня, 17:01
  • DTV
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