Президент РМ назначила своих советников. Среди них - трое бывших министров времен правительства Майи Санду - Олеся Стамате, Алла Немеренко и Лилиана Николаеску-Онофрей.
Полный список советников нового президента Молдовы:
Олеся Стамате - советник в области юстиции, Вячеслав Негруца - советник в области экономики, Алла Немеренко - советник в области здравоохранения, Лилиана Николаеску-Онофрей - советник в области образования, Анжела Еризану - советник в области культуры, Сергей Тофилат - советник в области энергетики, Елена Друцэ - советник по связям с диаспорой, передает publika.md publika.md