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Послы стран ЕС одобрили применение соглашения о торговле с Британией

Послы стран ЕС одобрили применение соглашения о торговле с Британией

Комитет постоянных представителей стран — членов Евросоюза одобрил временное применение соглашения между ЕС и Великобританией о торговле и сотрудничестве после брексита.

Об этом в своём Twitter написал пресс-секретарь комитета Себастиан Фишер, передает russian.rt.com

«Зелёный свет сделке по брекситу: послы единогласно одобрили временное применение соглашения ЕС и Великобритании о торговле и сотрудничестве с 1 января 2021 года», — отметил он.

24 декабря переговорщикам Великобритании и ЕС удалось согласовать торговую сделку по брекситу.

26 декабря Еврокомиссия опубликовала проект торгового соглашения с Великобританией на 1246 страницах.

russian.rt.com
  • Сегодня, 17:04
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