Вице-премьер по реинтеграции в РМ Ольга Чеботарь считает, что в 2020 г. диалог с Приднестровьем "стал более динамичным". Об этом она заявила на брифинге, видеозапись которого выставлена в интернет в понедельник.
"Приднестровское урегулирование остается стратегической целью и приоритетом программы правительства (которое ушло в отставку 23 декабря - "И"). В 2020 г. диалог стал более динамичным. Состоялось 26 встреч в рабочих группах, в то время, как в 2019 г. - 21. Диалог поддерживался и на уровне политических представителей (переговорщиков - "И)", - сказала Чеботарь, передает infotag.md
Она не стала вдаваться в подробности "динамичности диалога" в ситуации, когда в 2020 г., в отличие от прошлых лет, не было не только ни одного раунда переговоров в формате "5+2", но и ни одной личной встречи переговорщиков. Чеботарь особо подчеркнула, что впервые за все время переговоров по приднестровскому урегулированию, 12 ноября состоялась встреча политического представителя Кишинева Ольги Чеботарь с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, чтобы "обсудить перспективы урегулирования".
Вице-премьер отметила, что в этом году ситуация осложнилась в связи с пандемией коронавируса, которая затронула оба берега Днестра, а также из-за решения тираспольских властей об установлении с 16 марта дополнительных контрольно-пропускных пунктов, действие которых продлено до 1 февраля 2021 г.
Чеботарь приветствовала "новую Декларацию стран ОБСЕ", которая была принята на саммите министров иностранных дел и направлена на стимулирование переговорного процесса.
"В первой половине 2021 г. остается приоритетом организация новой встречи на уровне политических представителей, активизация работы во всех рабочих группах, создание благоприятных условий для визита в Молдову наблюдателей и посредников в формате "5+2". Также, на повестке дня Кишинева - сохранение активной динамики во всех переговорных форматах, в том числе на платформе Объединенной контрольной комиссии. продолжение процесса внедрения пакета "Берлин+", решение проблемы свободы передвижения, соблюдения прав человека и управление пандемической ситуацией", - подчеркнула она.
Напомним, Ольга Чеботарь была назначена в ходе кадровых перестановок в составе правительства Молдовы. Ей 28 лет - столько же, сколько прошло с момента вооруженного конфликта в Приднестровье. Пост вице-премьера стал, по сути, первой должностью в ее карьере.
Ольга Чеботарь стала третьим в 2020 г. переговорщиком Кишинева на переговорах с Тирасполем. С 14 ноября 2019 г. по 16 марта 2020 г. вице-премьером по реинтеграции был Александр Фленкя, а с 16 марта по 2 ноября - Кристина Лесник.