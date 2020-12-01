После изучения текущей ситуации на государственных предприятиях Правительство выбрало для них корпоративную модель управления. Во главе этой экономической структуры находится Государственная управляющая компания. В управляющей компании работают специалисты высокого класса в области правовых и экономических вопросов, аудита и маркетинга. В таком формате работа проходит уже не один год и об ее эффективности говорят цифры.
Именно краткий отчет о деятельности госпредприятий в 2020 году и бизнес-планы на следующий стали предметом обсуждения на совещании у Председателя Правительства.
Порядка 17 предприятий будут в управлении ГУК в 2021 году. Также Госуправляющая компания осуществляет сопровождение риск-менеджмента таких предприятий как ГУП «Тирастеплоэнерго», ГУП «Водоснабжение и водоотведение», ГУП «Приднестровье-лес», сообщается на сайте Правительства.
ГУП ПИ «Проектный институт «Приднестровский»
Предприятие, с одной стороны, является коммерческим и получает финансирование только за счет проводимых работ и дотаций со стороны государства не имеет. С другой стороны, проектный институт выполняет ряд социальных проектов на безвозмездной основе, что сказывается на финансовом результате. В конечном итоге предприятие работает с низкой операционной прибылью.
Такое положение дел не позволяет повысить заработную плату сотрудников и средний ее размер на протяжении нескольких лет остается неизменным. Все это негативно влияет на приток молодых кадров.
Для изменения ситуации ГУК предложил несколько решений. Специалисты управляющей компании видят необходимость в оптимизации штатного расписания административно-управленческого персонала. Высвободившиеся ресурсы будут перенаправлены на повышение заработной платы технических специалистов: инженеров, проектировщиков, сметчиков.
В следующем году выручка организации планируется в размере 3 млн. рублей, которая идет в основном на покрытие фонда заработной платы.
Будут пересматриваться и подходы к оказанию услуг по госзаказам. Порядка 20-30% своего рабочего времени специалисты выполняют именно соцпроекты, что не позволяет уделить должное внимание коммерческим.
«Если мы хотим проводить эффективную социальную политику, то это нужно делать за счет бюджетных ресурсов, а не за счет истощения ресурсов предприятия, иначе все это закончится его развалом» - подчеркнул Премьер.
В этой связи по поручению Александра Мартынова с 1 января 2021 года проектный институт бесплатных заказов выполнять не будет. Для оплаты их услуг Бюджетом-2021 предусмотрены лимиты, заложенные в программу ФКВ, и иные источники.По предварительным расчётам, прибыль предприятия после этого шага увеличится на 20-25%.
До 1 февраля обновленный бизнес-план будет направлен в Правительство.
ОАО «Бендерский хлеб»
В текущем году предприятие сменило форму собственности и стало открытым акционерным обществом. Предприятие имеет стабильные позиции на местном рынке хлебобулочных изделий, его продукция пользуется популярностью и любовью у жителей города. Также бендерские хлебопеки принимают активное участие в государственных тендерах.
Карантинные ограничения значительно повлияли на деятельность предприятия. Договоры на поставку продукции в школы не выполняются в запланированных объемах. Потеряно более 10% выручки. В 2021 году планируют восстановительный рост, и вернуться к уровню 2019 года.
При этом оттока кадров не наблюдается, а заработные платы выплачиваются в штатном режиме.
Учитывая ситуацию на рынке хлебобулочных изделий в ближайшей перспективе, производство будет ориентироваться на расширение ассортимента кондитерских изделий. На будущий год запланирована модернизация соответствующего производства. Предприятию открыта кредитная линия. На эти средства планируется закупка нового технологического оборудования. Часть кредитных ресурсов направят на реконструкцию собственной котельной.
На текущий момент на предприятии проходит проверка финансово-хозяйственной деятельности, которая позволит внести нужные коррективы в бизнес-план. Эту работу завершат к 1 апреля.
ООО «Промышленно-производственное объединение»
В феврале планируется завершение проверки и представление отчета.
Объем производства снизился по сравнению с 2019 годом, что связано с общим спадом в строительной отрасли в период карантинных ограничений.
В 21 году предприятие ожидает восстановительный рост. Планируется создание цеха по производству железобетонных изделий, в связи с чем увеличивается штатная численность и фонд оплаты труда на 30%. Потребуется и замена изношенного технологического оборудования.
В перспективе логичным видится объединение Тирнистрома и Промышленно-производственного объединения, поскольку они объединены одной технологической цепочкой: добыча и производство инертных материалов и дальнейшее производство на их основе бетонных смесей и изделий. При таком подходе снизятся административно-производственные расходы.
ОАО НПП «Электрические аппараты»
Как отметил Виктор Добров, по сути, это оболочка, которая использовалась непродолжительное время для ведения производственной деятельности. Само здание принадлежало заводу-банкроту, а технологическое оборудование передано за долги «Бюро по управлению активами".
Управляющей компании удалось провести консолидацию активов предприятия и привлечь инвестора. Имущественный комплекс передан на условиях поэтапного выкупа компании «БЗЭ Потенциал». На текущий момент восстанавливается производство традиционной номенклатуры предприятия и осваивается новый ассортимент. В том числе рецеркуляторы для очистки воздуха.
В полном объёме погашена многолетняя задолженность по заработной плате. Проводятся работы по капитальному ремонту зданий и оборудования.
ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат»
Уходящий год для предприятия прошел в крайне сложной обстановке. Основной объем был сформирован за счет тендеров. Из-за карантинных ограничений он выполнен не был. Потери будут ощутимы, поэтому нивелировать негативные последствия пытаются оперативным переходом на новую линейку продукции. Ниша кондитерских изделий имеет большой потенциал в части импортозамещения и оценивается специалистами управляющей компании как перспективная.
Сейчас идет наладка нового специального оборудования, в том числе упаковочного. Согласно бизнес-плана в 2021 году за счет нового ассортимента удастся увеличить объем продаж на 30%.
По мнению Виктора Доброва, все эти действия позволят предприятию выйти в зону устойчивой рентабельной деятельности.
ЗАО «Одема»
Уходящий год для отрасли стал настоящим испытанием, но тираспольское швейное предприятие прошло его достойно. У Одемы нет убытков и сохранен трудовой коллектив. Оптимизирован лишь административный корпус.
Заключение договоров и формирование пакета заказов на 21 год практически завершено. Сохраняется ориентация не на продажу собственных изделий, а на оказание услуг по пошиву. Тем не менее запланирован рост по объемам продаж на 40%.
В будущем году предприятие планирует создание новых рабочих мест и готовится привлечь порядка 30 швей. Продажа непрофильных активов и остатков неликвидной продукции позволило аккумулировать средства закупки нового оборудования и ремонта дополнительных производственных площадей.
Руководитель Госуправляющей компании отдельно подчеркнул необходимость перехода на производство собственных изделий. Здесь предстоит провести огромную работу, которая может длиться не один год.
Отдельно участники совещания остановились на кадровом потенциале республике. Пандемия внесла коррективы в трудовую миграцию. Часть граждан не смогла выехать за пределы республики и трудоустраивается на местах. Это положительно сказывается на местном рынке труда и работе предприятий.
Как заметил Виктор Добров, 21 год, это то время, когда важно повысить эффективность и пересмотреть политику в части оплаты труда.
«На большинстве предприятий, перешедших под управление ГУК в 2018 году, отмечается рост заработной платы. Причем темп роста заработной платы выше, чем в среднем по экономике. Такую же политику нужно будет реализовывать по новым предприятиям. Однозначно, карантин закончится и нам нужно будет удерживать людей достойными условиями оплаты», - озвучил он планы на ближайшую перспективу.
Второй блок объемного доклада о программах развития госпредприятий на следующий календарный период руководитель Госуправляющей компании (ГУК) Виктор Добров посвятил трем организациям.
ОАО «Бендерский речной порт»
Два основных направления деятельности предприятия – это операции по углублению дна Днестра и его расчистке и реализация песчано-илистой смеси, которую специалисты поднимают из русла реки. Продукция востребована на внутреннем рынке коммунальщиками, иногда ее берут также стройфирмы для проведения фундаментных работ.
«Активными покупателями песчано-илистой смеси являются Водоканал и Тирастеплоэнерго. Они ее используют при укладке труб в траншеи, для создания дренажной подушки. Плюс материала в его себестоимости – он на порядок дешевле, чем ПГС, добытый в карьерах. Это первое. А, во-вторых, он имеет низкий коэффициент усадки, т.е. после укладки труб смесь не просаживается и не вызывает повреждений коммуникаций», – разъяснил Виктор Добров.
Своими силами речники поэтапно восстанавливают плавучие средства в приведенном в порядок сухом доке, который в предыдущем году освободили от простаивающего парохода «Бируинца». Само судно утилизировали. В этом году в доке чинили баржи, буксиры и плавкраны. Именно эта троица помогает очищать главную водную артерию Приднестровья. Работать по техническим причинам ранее могла лишь одна бригада, теперь таких – четыре. Это позволяет параллельно вести дноуглубление и очищение на разных участках Днестра.
На ближайший сезон Бендерскому речному порту будет чем заняться. К примеру, предприятие подключится к антипаводковым мероприятиям. Дело в том, что наша река, выходя из берегов, подмывает и обрушает дамбы, поэтому кроме их подсыпки предстоит чистить Днестр и выпрямлять его русло. Такой подход снижает риск подтоплений населенных пунктов в разы. Спецкомиссия уже изучила опасные зоны.
Программы по мелиорации – еще одно направление занятости. Речь идет о расчистке мест водозабора от накапливаемого ила. В планах – участие в тендере Дубоссарской ГЭС по тому же функционалу, что и в остальных случаях.
При выполнении всех заказов по очистке предприятие рассчитывает на получение дохода в 1,2 млн руб. Разница с 2020-м – в 2,5 раза. Приоритетным видится и укрепление кадрового потенциала. Одно из намерений – подтянуть среднемесячную заработную плату. Важно, что закрыты и все давние долги по оплате труда. Готовы принимать и новых профессионалов.
Также в будущем году речники рассчитывают поближе познакомиться с технологией дробильно-сортировочной фабрики. «Добываемая смесь в своем нынешнем виде имеет все-таки низкий рынок сбыта. Но есть интерес к этому материалу, если его переработать. То есть нужно отделять гравий от песка, сортировать его, дробить в щебень, песок желательно отделять, промывать от ила, и в таком виде это будет уже более ликвидная продукция», – раскрыл производственную цепочку директор ГУК.
Пока проект изучают и просчитывают, его реализация возможна в 2022 году.
ОАО «Автостанции Приднестровья»
Оператор автомобильных пассажирских перевозок, как и абсолютно вся транспортная отрасль республики, пострадал в этом году от пандемии COVID-19 и введенных из-за нее ограничений. Всю весну и первый летний месяц были ограничены международные и внутренние перевозки. Как итог – двукратное сокращение выручки: 2020 год – около 4 млн руб., 2019-й – почти 10 млн руб. А персонал организации в этот период пребывал в простое. После смягчения требований для пригородного и междугороднего сообщения пассажиропоток до прежнего уровня все равно не восстановился, а месячные доходы обрушились с 800 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Также сильно упал трафик и международного сообщения.
В следующем году Автостанции Приднестровья предлагают коллегам – перевозчикам – пересмотреть организационно-правовую форму партнерства. В настоящее время предприятие получает комиссионные от продажи билетов в пунктах посадки. Однако зачастую водители подбирают людей по маршруту следования, получая деньги на руки.
«Часть перевозчиков работают по требованиям, некоторые уклоняются от обязательства по обилечиванию на конечных через кассу, потому что сама комиссия высока. Она сегодня составляет порядка 12%, и весьма очевидно, что экономически интереснее подобрать пассажира не на вокзале, а в 200-300 метрах от него и, таким образом, сэкономить до 12% выручки. Есть проблема, и она превратилась в постоянный конфликт интересов и борьбу сторон. Это неприемлемая ситуация, и есть необходимость ее поменять», – считает Виктор Добров.
Предложение: перейти от платы комиссии за проданные билеты к так называемому портовому сбору. «В чем же он заключается: каждый маршрут предполагает регулярность движения в течение дня и месяца и определенное количество заездов на вокзалы и диспетчерско-контрольные пункты. Исходя из этого можно рассчитать пропорционально, какая часть расходов относится на каждый заезд по эксплуатационным и диспетчерским услугам, и взымать эту плату с перевозчиков прямым абонентским платежом», – раскрыл модель докладчик.
В бизнес-плане на 2021 год доходы от платных услуг предположительно составят 8,6 млн руб. Их в том числе направят на одну из основных функций – ремонт и поддержание в чистоте и порядке вокзалов, а также диспетчерско-контрольных пунктов.
ОАО «Тирнистром»
В этом году представитель добывающей промышленности просядет по выручке относительно 2019 года почти на 15 млн руб. На такое положение дел повлияла ситуация с внешним спросом. Тем не менее, ситуация выправляется в данный момент. На внутреннем рынке продажа песка, щебня и гравия сохраняется на высоком уровне. Важную роль в поддержании хорошего темпа играет Фонд капвложений, так как все виды продукции используются при строительных и ремонтных работах на объектах. По оценкам, в предстоящем году предприятие достигнет показателя двухлетней давности по доходам от продаж.
На это нацелено решение назревших технических и производственных вопросов. В наши дни «Тирнистром» разрабатывает три карьера – Суклейский, Малаештский и Григориопольский.
Участок в Суклее предназначен по большей мере для приднестровских потребителей. Однако действующий карьер почти выработан. Необходима разработка нового участка, но перед его эксплуатацией требуется рекультивировать старый. Обе операции желательно вести одновременно, их способен выполнять шагающий экскаватор. В наличии – одна машина, а нужно две. Поэтому делается все для того, чтобы ввести в строй еще одну единицу техники. Ее приобрели в кредит с льготной процентной ставкой.
В планах – закончить монтаж второго шагающего экскаватора к концу февраля. Тогда удастся, не нарушая темпы добычи, начать параллельно засыпку старых участков.
Еще один проект тоже связан с дооснащением производства, только в Григориополе. Там нюанс состоит в том, что в извлекаемой из недр ПГС имеется очень высокое содержание гравия – около 70%. Считается, что данный материал в цельном недробленом виде является не лучшим наполнителем для изготовления бетона, из-за чего у последнего снижается прочность. Выход – измельчать гравий. Для этого по линии открытого льготного кредита предприятие купит дробильное оборудование в России. Подбор установок завершается. К маю-июню – а это начало строительного сезона – дробилки должны смонтировать.
Прибыль «Тирнистрома» в 2021-м закладывается в размере 7,9 млн руб. Уровень зарплаты – достойный, два года назад ее подняли более чем на 30%. Планируется небольшое увеличение персонала.
«Также мы планируем присоединить к предприятию Производственно-промышленное объединение – производителя бетона. И есть у нас еще первые подсчеты, что целесообразно будет к ним присоединить Григориопольскую шахту – предприятие, занимающееся добычей котельца. И опять же, это одна площадка продажи стройматериалов, они великолепно дополняют друг друга – песок, щебень, гравий, бетон на их основе и котелец могут реализовываться в комплексе потребителям», – сообщил Виктор Добров. gov-pmr.org