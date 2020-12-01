Центризбирком сегодня собрался на последнее в этом году заседание. На встрече приняли отчёт о расходовании денежных средств, выделенных из бюджета на организацию и проведение выборов депутатов Верховного Совета. Как отмечается на сайте ЦИК, всего на избирательную кампанию-2020 было израсходовано свыше 7 млн рублей, а около 2,3 млн – сэкономлено, передает novostipmr.com.
Из муниципальных бюджетов на проведение выборов в местные органы власти и органы местного самоуправления было израсходовано порядка 3 млн рублей, экономия составила 28,95 %.
Также члены ЦИК утвердили план своей работы на 2021 год. Главным электоральным событием года станут выборы Президента ПМР.
Среди планируемых мероприятий – обучение членов избирательных комиссий и работа, направленная на просвещение молодых и будущих избирателей. С учетом эпидемиологической ситуации пока большинство из них могут пройти в онлайн-формате. novostipmr.com