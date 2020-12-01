Dnestr.TV

 
0

Из бюджета на выборы депутатов Верховного Совета потратили более 7 млн рублей

Из бюджета на выборы депутатов Верховного Совета потратили более 7 млн рублей

Центризбирком сегодня собрался на последнее в этом году заседание. На встрече приняли отчёт о расходовании денежных средств, выделенных из бюджета на организацию и проведение выборов депутатов Верховного Совета. Как отмечается на сайте ЦИК, всего на избирательную кампанию-2020 было израсходовано свыше 7 млн рублей, а около 2,3 млн – сэкономлено, передает novostipmr.com.

Из муниципальных бюджетов на проведение выборов в местные органы власти и органы местного самоуправления было израсходовано порядка 3 млн рублей, экономия составила 28,95 %.

Также члены ЦИК утвердили план своей работы на 2021 год. Главным электоральным событием года станут выборы Президента ПМР.

Среди планируемых мероприятий – обучение членов избирательных комиссий и работа, направленная на просвещение молодых и будущих избирателей. С учетом эпидемиологической ситуации пока большинство из них могут пройти в онлайн-формате.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:44
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • В Молдове создали первый электрический внедорожник Hi-D ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Определены категории граждан, подлежащие обязательной г ...
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Гуманитарная помощь в борьбе с COVID-19
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна