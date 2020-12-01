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В Молдове опять подорожало топливо

В Молдове опять подорожало топливо

С понедельника на ряде автозаправочных станциях Молдовы вновь повысились цены на автомобильное топливо.

Бензин А95 подорожал с 16,08-16,25 до 16,15-16,37 лея за литр, дизтопливо - с 13,46-13,69 до 13,55-13,82 лея, а сжиженного газа - с 9,32 до 9,52 лея за литр, передает point.md ссылаясь на infotag.md

Это второе подорожание с начала месяца. С 12 декабря розничные цены повысились на 0,4-0,5 лея за литр.

point.md
  • Сегодня, 07:53
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