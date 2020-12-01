До 10 миллионов человек будут нуждаться в профессиональной психологической поддержке из-за пандемии коронавируса, спрогнозировал главный британский психиатр.
Пандемия коронавируса наносит психическому здоровью такой же вред, какой нанесла Вторая мировая война, - негативные последствия также могут длиться до нескольких лет. Об этом заявил президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс, пишет газета The Guardian.
По словам психиатра, на человека оказывают негативное влияние ряд факторов - собственная болезнь, болезнь и смерть близких, а также социальные и экономические последствия. Поэтому после первого локдауна в Британии существенно увеличилось число обращений граждан за помощью к психологам и психотерапевтам, передает korrespondent.net.
При этом Джеймс спрогнозировал, что в результате COVID-пандемии до 10 миллионов человек будут нуждаться в новой или дополнительной поддержке психического здоровья, еще около 1,3 миллиона ранее здоровых лиц понадобится лечение тревожных состояний, а 1,8 миллиона - лечение депрессии.
В связи с этим эксперт предлагает сделать психиатрические услуги более доступными для населения, в частности для людей старшего поколения, которые входят в группы риска и вынуждены долгое время оставаться на самоизоляции.
Напомним, ранее ученые из Британии выяснили, что у каждого пятого человека, переболевшего COVID-19, выявляют психические расстройства. Самым тревожным, по их словам, оказалось удвоение случаев деменции через три месяца после положительного результата теста на инфекцию. korrespondent.net