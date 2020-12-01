С апреля 2022 года в Великобритании запретят рекламные акции «купи один, получи второй бесплатно» для продуктов с высоким содержанием жира, сахара, соли, и запретят бесплатно доливать сладкие безалкогольные напитки в заведениях.
В правительстве Великобритании заявили, что ожирение — это одна из самых серьезных проблем здравоохранения. Больше 60% взрослых британцев имеют избыточный вес, а каждый третий школьник страдает ожирением, передает rtvi.com
Ограничения на рекламные акции будут действовать только для заведений, площадь которых составляет больше 185 кв. м.
«Мы ограничиваем рекламные акции и вводим некоторые меры, чтобы сделать выбор здоровой пищи более доступным. Создание среды, которая помогает каждому более регулярно есть более здоровую пищу, имеет решающее значение для улучшения здоровья нации», — сказала министр здравоохранения Джо Черчилль.
С 2022 года Великобритания планирует запретить продавать вредные для здоровья продукты на кассах в супермаркетах. Речь идет о сладостях, чипсах, безалкогольных напитках, соках, тортах.Правила хотят ввести не только для крупных розничных магазинов, но и для сайтов, которые предлагают добавить в корзину неполезный перекус на этапе оформления заказа или его оплаты. Пока идея находится на этапе обсуждений.
Зимой 2019 года закон о запрете рекламы нездоровых продуктов питания уже ввели в Лондоне. При этом правила там распространяются только на общественный транспорт: поезда, автобусы, автобусные остановки, такси и метро. К категории нездоровой еды в Лондоне отнесли не только переслащенные напитки, но и продукты с высоким содержанием жиров или соли, например, снэки и чипсы. rtvi.com