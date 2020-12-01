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В Великобритании ограничат рекламу сладкой и жирной еды

В Великобритании ограничат рекламу сладкой и жирной еды

С апреля 2022 года в Великобритании запретят рекламные акции «купи один, получи второй бесплатно» для продуктов с высоким содержанием жира, сахара, соли, и запретят бесплатно доливать сладкие безалкогольные напитки в заведениях.

В правительстве Великобритании заявили, что ожирение — это одна из самых серьезных проблем здравоохранения. Больше 60% взрослых британцев имеют избыточный вес, а каждый третий школьник страдает ожирением, передает rtvi.com

Ограничения на рекламные акции будут действовать только для заведений, площадь которых составляет больше 185 кв. м.

«Мы ограничиваем рекламные акции и вводим некоторые меры, чтобы сделать выбор здоровой пищи более доступным. Создание среды, которая помогает каждому более регулярно есть более здоровую пищу, имеет решающее значение для улучшения здоровья нации», — сказала министр здравоохранения Джо Черчилль.

С 2022 года Великобритания планирует запретить продавать вредные для здоровья продукты на кассах в супермаркетах. Речь идет о сладостях, чипсах, безалкогольных напитках, соках, тортах.Правила хотят ввести не только для крупных розничных магазинов, но и для сайтов, которые предлагают добавить в корзину неполезный перекус на этапе оформления заказа или его оплаты. Пока идея находится на этапе обсуждений.

Зимой 2019 года закон о запрете рекламы нездоровых продуктов питания уже ввели в Лондоне. При этом правила там распространяются только на общественный транспорт: поезда, автобусы, автобусные остановки, такси и метро. К категории нездоровой еды в Лондоне отнесли не только переслащенные напитки, но и продукты с высоким содержанием жиров или соли, например, снэки и чипсы.
rtvi.com
  • Сегодня, 07:59
  • DTV
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