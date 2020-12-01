В Молдове с 1 января 2021 года увеличится размер взносов, взимаемых с обладателей лицензий в сферах, регулируемых Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Согласно постановлению, опубликованному в «MO» 25 декабря, в секторах электроэнергии, природного газа, тепловой энергии и на рынке нефтепродуктов размер взносов на регулирование с 1 января следующего года вырастет с 0,2% до 0,3%, а в сфере публичной услуги водоснабжения и канализации – с 0,15% до 0,2%, передает monitorul.fisc.md
Также утвержден бюджет НАРЭ на 2021 год. Планируется, что доходы и расходы НАРЭ составят порядка 85,176 млн леев, при этом доходная часть будет на 19,4% больше чем в 2020 году, а расходная – почти на столько же меньше по сравнению с текущим годом.