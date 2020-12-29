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Мосгорсуд приговорил Цуркан к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже

Мосгорсуд приговорил Цуркан к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии общего режима уроженку Молдавии Карину Цуркан, которую обвинили в России в шпионаже, следует из приговора суда 29 декабря.

«Суд постановил назначить Цуркан Карине Валерьевне, признанной виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж), наказание в виде 15 лет колонии общего режима», — говорится в приговоре.

В ходе прений сторон гособвинение требовало назначить Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Адвокаты просили суд вынести оправдательный приговор, передает iz.ru.

Как следует из обвинения, Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.

Согласно выводам следствия, с 16 августа 2004 года она была привлечена Службой информации и безопасности Республики Молдова к конфиденциальному сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла и передавала сведения о переговорах Москвы по организации поставки электроэнергии в Крым и Донбасс.

Обвинение в окончательной редакции Цуркан предъявили 21 ноября 2019 года. Преждевременное распространение этой информации могло стать причиной осложнений в отношениях России с иностранными государствами и международными организациями. Кроме того, данные могли использовать против безопасности РФ, а за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.

Лефортовский суд Москвы арестовал банковские счета и деньги Цуркан на общую сумму 451 млн рублей. Их изъяли у нее дома и из арендованных ею индивидуальных банковских сейфов.

16 января 2020 года Цуркан ненадолго вышла на свободу после полутора лет ареста. Но по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.

Обвиняемая утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб. Свое преследование она связала с попыткой сместить ее с должности.

Цуркан содержится под стражей более двух лет.
iz.ru
  • Сегодня, 11:12
  • DTV
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