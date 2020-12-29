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Власти Хорватии призвали граждан помочь пострадавшим от землетрясения

Власти Хорватии призвали граждан помочь пострадавшим от землетрясения

Два крупных землетрясения зафиксировали в Хорватии 28 и 29 декабря. Власти Хорватии призвали граждан помочь пострадавшим от землетрясения. Об этом МВД страны сообщило 29 декабря.

«Призываем всех граждан по возможности выйти на открытое пространство и отойти от зданий, которым грозит обрушение, граждане на этажах пусть найдут несущую стену. Призываем все радиостанции и другие СМИ передать указания в случае землетрясения», — говорится в сообщении министерства в Twitter, передает iz.ru

В город Петриня в центральной части страны, наиболее пострадавший от землетрясения, была направлена помощь.

Власти города сообщили, что разрушено много домов, и призвали свободных от дежурства пожарных и спасателей со всей страны ехать на помощь, так как под развалинами зданий находятся люди.

Экстренные службы также извлекают граждан из автомобилей.

Данных по числу пострадавших и ущербу пока нет. Разрушения есть и в столице Хорватии Загребе, поступает информация о пробках на дорогах, проблемах со связью и Интернетом.

На место происшествия в Петриню выехал премьер Хорватии Андрей Пленкович.

Два крупных землетрясения произошли в Хорватии 28 и 29 декабря. Эпицентр одного из них — магнитудой 5,2 — находился в 50 км к юго-востоку от города Загреб. Очаг располагался на глубине 2 км.

Второе зафиксировали магнитудой 6,2. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км.

Эпицентр его находился в районе города Петриня. Накануне город также ощутил несколько толчков, но меньшей силы, их почувствовали по всей Хорватии и в соседних странах.

Толчки чувствовались и в Белграде, более чем в 380 км от очага землетрясения, и в юго-восточных регионах Австрии, в частности в федеральных землях Каринтия и Штирия, сообщило Австрийское агентство печати.

iz.ru
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