Два крупных землетрясения зафиксировали в Хорватии 28 и 29 декабря. Власти Хорватии призвали граждан помочь пострадавшим от землетрясения. Об этом МВД страны сообщило 29 декабря.
«Призываем всех граждан по возможности выйти на открытое пространство и отойти от зданий, которым грозит обрушение, граждане на этажах пусть найдут несущую стену. Призываем все радиостанции и другие СМИ передать указания в случае землетрясения», — говорится в сообщении министерства в Twitter, передает iz.ru
В город Петриня в центральной части страны, наиболее пострадавший от землетрясения, была направлена помощь.
Власти города сообщили, что разрушено много домов, и призвали свободных от дежурства пожарных и спасателей со всей страны ехать на помощь, так как под развалинами зданий находятся люди.
Экстренные службы также извлекают граждан из автомобилей.
Данных по числу пострадавших и ущербу пока нет. Разрушения есть и в столице Хорватии Загребе, поступает информация о пробках на дорогах, проблемах со связью и Интернетом.
На место происшествия в Петриню выехал премьер Хорватии Андрей Пленкович.
Два крупных землетрясения произошли в Хорватии 28 и 29 декабря. Эпицентр одного из них — магнитудой 5,2 — находился в 50 км к юго-востоку от города Загреб. Очаг располагался на глубине 2 км.
Второе зафиксировали магнитудой 6,2. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км.
Эпицентр его находился в районе города Петриня. Накануне город также ощутил несколько толчков, но меньшей силы, их почувствовали по всей Хорватии и в соседних странах.
Толчки чувствовались и в Белграде, более чем в 380 км от очага землетрясения, и в юго-восточных регионах Австрии, в частности в федеральных землях Каринтия и Штирия, сообщило Австрийское агентство печати.