Более четверти учителей, преподающих в начальных и средних школах, находятся в возрасте от 50 до 59 лет.
Национальное бюро статистики представило статистические данные о деятельности учреждений общего начального и среднего образования на начало 2020/21 учебного года, передает point.md ссылаясь на moldpres.md
В этот период в указанных учебных заведениях преподавали 26,9 тыс. учителей, что на 1,8% меньше, чем в предыдущем учебном году. Управленческий состав составляет 3,5 тысячи человек, преподавательский - 23,4 тысячи человек. Доля учителей в 5-12 классах составила 71,0%, в начальных - 29,0%.
Распределение учителей по возрастным группам показывает, что значительную долю занимают учителя в возрасте 50-59 лет (26,7%), что на 0,7 процентных пункта больше, чем в 2019/20 учебном году. А доля молодых учителей в возрасте до 30 лет снизилась на 0,6 процентных пункта, составив 9,2%. Из 1 241 учреждения начального и общего среднего образования 74,5% работают в сельской местности. point.md