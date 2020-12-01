Посол России в Молдове Олег Васнецов вручил молдавской журналистке Елене Левицкой-Пахомовой памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе», а также грамоту за подписью президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщило Посольство Российской Федерации в Республике Молдова, сообщает diez.md
В публикации отмечено, что журналистка была удостоена награды за перевод на русский язык информации о коронавирусе: «Елена Левицкая-Пахомова в марте возглавила группу волонтеров-переводчиков, которые обеспечивали перевод на русский язык всей актуальной информации, связанной с санитарно-эпидемиологической ситуацией в Республике Молдова, а также карантинными ограничениями».
«В первые дни карантина стало понятно, что в Молдове официальной информации на русском катастрофически не хватает. Решения принимаются вечером, уже утром их нужно выполнять, но что и как? На клич помочь с переводами отозвалось полтора десятка человек. Это и журналисты, и переводчики, и дипломат, и медик, и много кто ещё. Просто хорошие люди. Дробили тексты (твои эти страницы – мои эти – этот корректирует) и ночами переводили. Сразу стало понятно, что наша работа востребована. Людьми. Чиновники так и не поняли, что мы это делали просто так, чтобы помочь, поддержать и, пожалуй, усмирить свои страхи», – написала на своей странице в Facebook молдавская журналистка.