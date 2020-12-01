Закон позволяет начать реформирование отрасли речных перевозок, являющихся во всем мире экономичным и экологичным способом доставки грузов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внутреннем водном транспорте, принятый парламентом 3 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Документ № 1054-ІХ определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта, сообщает korrespondent.net.
"Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и т. п.", - говорится в сообщении.
Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.
Как отмечает пресс-служба главы государства, только один процент грузовых перевозок в стране осуществляется по водным артериям, несмотря на то, что это экономичный и экологичный способ доставки грузов.
По подсчетам Министерства инфраструктуры, речные перевозки позволят увеличить грузопоток до 30 миллионов тонн в год, что может приносить государству до 13-16 миллиардов гривен ежегодно.
Также увеличение речных перевозок снимет нагрузку с автодорог Украины, тем самым можно будет сэкономить госсредства на ремонте автомагистралей.
"Таким образом, реализация норм этого закона будет способствовать развитию береговой инфраструктуры украинских рек, улучшению состояния речного хозяйства, развития на конкурентных началах рынка услуг в сфере внутреннего водного транспорта и привлечению инвестиций, переориентации грузопотоков на экологичный и экономичный речной транспорт и т. д.", - подчеркнули в пресс-службе ОП.
Напомним, Зеленский подписал указ о высоких технологиях в сфере обороны. Документ вводит в силу соответствующее решение СНБО, которое подразумевает переход Украины на инновационную модель развития в сфере обороны.
Ранее сообщалось, что президент подписал закон о реабилитации в сфере здравоохранения. Закон создаст условия для формирования современной системы реабилитации в сфере здравоохранения, которая будет функционировать и развиваться по принципам и стандартам стран ЕС. korrespondent.net