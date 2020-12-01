В Тирасполе троллейбусы № 2 и № 19 31 декабря будут работать до 20:00, основная часть городских маршрутных такси – до 22:00. Об этом ИА «Новости Приднестровья» сообщили в столичной госадминистрации.
В Бендерах общественный транспорт продолжит курсировать до 3 часов ночи. Троллейбусы будут следовать по маршрутам № 1а, 2, 3, 4, 5а, маршрутные такси – по всем маршрутам, сообщается на сайте местной госадминистрации.
График работы общественного транспорта 1 января в Тирасполе
В Тирасполе 1 января троллейбусы начнут работать с 8 утра, сообщили в столичном троллейбусном управлении.
На маршрут выйдет 16 единиц транспорта: это три троллейбуса «4», три – «7», пять – «2» и пять машин, которые будут двигаться по маршруту «19» (Тирасполь - Бендеры). Все они будут курсировать до 20:28. А вот троллейбусы под номерами 1, 3 и 6 на рейсы не выйдут.
Что касается маршрутных такси, то 1 января на дороги Тирасполя выйдет 50% транспорта. Начальник Управления торговли, транспорта и внешнеэкономических связей столичной госадминистрации Роман Кулиш пояснил, что это связано с низким пассажиропотоком, который наблюдается из года в год. novostipmr.com