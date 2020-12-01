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Отделения МРЭО во время новогодних праздников работать не будут
Министерство внутренних дел сообщает, что во время новогодних праздников отделения МРЭО в республике работать не будут.
Приём граждан начнётся с 12 января 2021 года.
График прежний: вторник-пятница с 8:00 до 17:00. Суббота с 8:00 до 16:00.novostipmr.com
- Вчера, 17:43
- DTV
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