Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома был удостоен черного берета, передает корреспондент БЕЛТА.
Решение наградить главу государства этим знаком отличия омоновцев (для получения черного берета необходимо пройти специальные испытания) принял совет командиров отряда.
Александр Лукашенко пошутил, что вряд ли сдаст необходимые испытания на право ношения берета. Но, как пояснил командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, черный берет вручен Президенту "за особые заслуги". Это предусмотрено соответствующим положением. "Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа", - сказал Дмитрий Балаба.
Как сообщалось, Александр Лукашенко сегодня вручил государственные награды сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. Церемония состоялась в минском отряде милиции особого назначения.
"Хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Она неизменна: наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сохранить страну. Время выбрало просто нас. И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. Сохраним для всех нас, наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия, - заявил Президент. - Честно и открыто вам говорю, и пусть они (противники действующей власти. - Прим. БЕЛТА) услышат: если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если бы в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна... Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени и те, кто сегодня не понимают и противостоят нам на чистых минских улицах, поймут, что совершили вы в этом году".
Глава государства также посетил расположение отряда, где ознакомился с различными вариантами экипировки правоохранителей и бытовыми условиями сотрудников групп быстрого реагирования.