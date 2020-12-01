Более двух десятков человек получили травмы, как минимум один из них находится в критическом состоянии, ещё 11 числятся пропавшими без вести в результате сильного оползня, который обрушился на Гердрам, что в 30 километрах от Осло.
На опубликованных в соцсетях кадрах виден масштаб разрушения. При этом, по данным специалистов, движение грунта всё ещё продолжается, но менее активно. Из близлежащих домов эвакуировано более 900 человек, планируется эвакуация ещё 700, передает life.ru
Из-за вялотекущей активности оползня и вероятности новых сходов осложняется процесс поиска выживших, поэтому спасатели исследуют пострадавшую местность с помощью вертолётов. К ним на помощь движется подкрепление из соседних районов. Премьер-министр страны Эрна Сульберг побывала на месте ЧП и пообещала помощь всем, кто остался без жилья из-за катастрофы.