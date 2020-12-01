В преддверии новогодних праздников Приднестровский республиканский банк напоминает о том, что в этот период активизируются мошенники - телефонные, в социальных сетях и мессенджерах и другие. Чтобы защитить свои деньги, очень важно уметь распознать мошенников и противостоять им, говорится на сайте ПРБ.
Приднестровский республиканский банк и банки Приднестровья регулярно указывают основные признаки подобного мошенничества:
неожиданный звонок, СМС, электронное письмо или ссылка в мессенджере от незнакомца, который представляется сотрудником банка, милиции, магазина и т. д. – уже повод насторожиться;
собеседник ведет разговор о переводе денег и под любым предлогом просит совершить операцию на какой-то безопасный счет, оплатить некий налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс и т. д.;
сообщение или звонок содержит информацию об очень выгодном предложении – призы, любые выплаты, выгодные условия по кредитам и депозитам, либо наоборот – собеседник пытается запугать возможной потерей денег;
собеседник пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты: номер, трехзначный код на ее обратной стороне (CVC-код), ПИН-код, а также код из СМС или персональные данные;
собеседник использует в разговоре моральное давление, требует немедленно принять решение о переводе денег или сообщить данные карты.
«Настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека ПИН-код, CVC-код банковской карты, номер карты целиком (только последние 4 цифры), фото карты, коды авторизации. Кодовое слово применяется только при обращении клиента в банк по телефону или другим дистанционным каналам связи. Представитель банка также, действительно, может связаться с клиентом при подозрении о проведении несанкционированной операции, но и в этом случае лучше самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на его сайте или банковской карте, и уточнить причину звонка», - говорится в сообщении ПРБ.
На долю такого рода мошенничества приходится более 80% от общего числа атак на клиентов банка. Приднестровский республиканский банк призывает быть разумными и осторожными, ведь украденные таким способом деньги вернуть практически невозможно. prbank.idknet.com