2020 год стал не простым периодом в истории человечества. Но в конце концов он приходит к своему завершению. Поэтому уместно вспомнить, какие же события были наиболее заметными в этом году, передает украинское издание fakty.com.ua
На первом месте выборы в США
Трамп против Байдена! Это была одна из самых ожесточенных противостояний в истории США. Помощи Трамп искал даже в Киеве и пытался по максимуму использовать скандал с сыном Байдена. Но все попытки были тщетными.
Америка сделала свой выбор и 46-м президентом США стал Джо Байден. И хотя Трамп до последнего не хотел покидать Белый дом, ему все же пришлось попрощаться со своим постом.
2. Протесты в Беларуси
Переломным этот год стал и для правления Александра Лукашенко. На этот раз белорусы не согласились с результатами президентских выборов и вышли на улицы.
Методы ОМОН в борьбе против митингующих были жестокими: били и забирали в участок детей, взрослых и пожилых людей. Их разгоняли слезоточивым газом и водометами.
Однако уже почти пятый месяц белорусы не сдаются и борьба против режима Лукашенко продолжается.
3. Отравление Навального
Во время перелета из Томска в Москву известному российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо. Впоследствии выяснилось, что его отравили.
Благодаря международному давлению, российские власти позволила перевезти Навального на лечение в клинику Шарите в Берлине.
А уже позже стало известно, что попытку убийства оппозиционера осуществили российские спецслужбы с помощью яда группы "Новичок". 4. Война за Нагорный Карабах
44 дня осенью продолжались активные военные действия в Нагорном Карабахе – Азербайджан стремился вернуть аннексированные Арменией территории.
Ереван просил помощи у Путина, но так ее и не получил. А Азербайджан со своей стороны все же приобщился помощью Турции, что и позволило закончить войну.
5. Протесты против расовой дискриминации
Убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда всколыхнуло Соединенные Штаты и едва не спровоцировало гражданскую войну.
Полицейского, который применил чрезмерную силу, обвинили в убийстве. Но это не смогло остановить массовые протесты против расовой дискриминации. Сотни тысяч людей по всей стране вышли на улицы под лозунгом Black Lives Matter.
6. Колония для Ефремова
Вечером 8 июня камеры видеонаблюдения в центре Москвы зафиксировали черный джип, который на своем пути нарушал все возможные правила дорожного движения, не справился с управлением и спровоцировал аварию, в которой погиб водитель другого авто.
За рулем сидел известный актер Михаил Ефремов, в крови которого обнаружили два промилле алкоголя. Позже артиста приговорили к 7,5 годам и этапировали в колонию в Белгородской области.
7. Теракты во Франции
В октябре в пригороде Парижа 18-летний чеченец, родившийся в Москве, отрезал голову школьному учителю Самуэлю Пати за то, что он показал ученикам на уроке истории карикатуру на пророка Мохаммеда. Преступника при задержании застрелили.
Но уже через две недели в Ницце 21-летний исламист из Туниса зарезал трех человек в католическом храме.
8. Взрыв в Бейруте
Не менее резонансным был и взрыв в порту Бейрута, где сдетонировали 3 тыс. тонн селитры. В результате погибли 220 человек, 110 – пропали без вести, 6 тыс. – были ранены. Взрывная волна разрушила или повредила здания на расстоянии до 10 км.
9. Brexit
В ночь на 1 февраля Великобритания окончательно вышла из Евросоюза. Процесс Brexit длился несколько лет. Дату его завершения раз за разом откладывали, и в конце концов премьер-министру Борису Джонсону удалось заключить соглашение о выходе с Европейским союзом.
10. Пожары в Австралии и Калифорнии
Начало 2020 года. В Австралии аномальная жара вызвала невиданную волну лесных пожаров, которые не утихали несколько месяцев подряд.
Пламя уничтожило тысячи домов и нанесло непоправимый ущерб уникальной экосистеме континента – от огня пострадали около миллиарда животных.
Похоже бедствие постигло и самый населенный штат в США – Калифорнию. Там в зоне опасности оказались более 30 млн человек, 100 тыс. из них пришлось эвакуировать. В течение года огонь выжег 15 млн га леса.
Но одной из самых главных событий 2020 года, конечно, была пандемия. Именно коронавирус изменил нашу жизнь полностью и заставил выработать новые привычки.