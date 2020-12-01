Активисты "СтопХам-Молдова" в очередной раз провели рейд, чтобы обратить внимание общества и властей на проблему парковочных мест для людей с ограниченными возможностями.
В новом выпуске видео об активистах - 3 сюжета, которые показывают отношение общества к людям с ограниченными возможностями. В этот раз к акциям "СтопХам-Молдова" присоединились активисты общественного движения "Мотивация".
В первой части - видео о том, как активисты посетили парковку одного из крупных торговых центров Кишинева. Там прямо на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями, установили елку, передает point.md.
"Я бы сказал, что это плевок в людей с ограниченными возможностями. Позор для Молдовы, если такое происходит в 21-м веке. Меня сильно возмутили комментарии людей, которые оправдывают такой жест администрации ТЦ. Писали, что елка красивая, и мне нечем заняться", - рассказал мужчина.
После встречи с администрацией ТЦ и обсуждения данной проблемы активистам пообещали обустроить новые парковочные места для людей с инвалидностью.
Второй сюжет выпуска был от подписчика. Он столкнулся с похожей ситуацией на парковке у ТЦ на Чеканах.
"Нахожусь у магазина на Чеканах и я возмущен тем, что есть бессовестные люди, которые паркуются на местах для людей с ограниченными возможностями", - заявил мужчина.
Кишиневец указал обычным водителям на то, что они нарушают ПДД и занимают места, предназначенные для людей с особыми потребностями, а таких было не мало. И в основном, к сожалению, люди негативно и агрессивно реагировали на замечания, сделанные мужчиной.
В третьем сюжете - рассказ о том, что активисты посетили еще ряд парковок для людей с инвалидностью в столице. Они вернулись на парковку ТЦ, где ранее побывали. Обещание было выполнено, там обустроили новые широкие места для парковки, а также был сотрудник, который следил, чтобы эти места не занимали обычные водители.
На пересечении ул. Пушкина и Варлаам, где не так давно "СтопХам" проводил рейд, все места для людей с инвалидностью были заняты. Так, водители продолжают игнорировать ПДД и нужды людей с особыми потребностями.
Решением проблемы, как считают активисты, могут стать крупные штрафы. Также полиция должна уделять больше внимания данному виду нарушений со стороны водителей.
"Уважаемая полиция, обратите, пожалуйста, на это внимание и давайте сообща менять ситуацию в лучшую сторону", - призвал активист движения Александр Чолак.
"СтопХам-Молдова" не первый раз обращает внимание на проблему парковочных мест для людей с ограниченными возможностями. Ранее они провели социальный эксперимент на парковке для инвалидов на улице Пушкина.