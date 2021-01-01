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Казахстан принял председательство в ЕАЭС

Казахстан принял председательство в ЕАЭС

Президент Казахстана определил основные приоритеты Евразийского экономического союза на 2021 год.

В уставных органах Евразийского экономического союза с января 2021 года председательство перешло к Казахстану от Беларуси. Об этом сообщает Интерфакс.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее сообщал, что в январе 2021 года направит обращение к главам государств ЕАЭС о приоритетах председательства республики в Союзе.

"Председательство в уставных органах Евразийского экономического союза с нового года перейдет от Белоруссии к Казахстану. Основными приоритетами на следующий год мы ставим полноценную реализацию договора о союзе, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава комиссии, усиление ее функциональности и ответственности", - отмечал он в декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Мое официальное обращение по этому вопросу будет направлено вам, уважаемые коллеги, в начале января следующего года", - сообщал Токаев.
interfax.ru
  • Сегодня, 09:39
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