Президент Молдавской федерации футбола Леонид Олейниченко подвел итоги 2020 года. В девяти матчах сборная Молдовы дважды сыграла вничью и семь раз проиграла.
Лучший результат в еврокубках - выход "Шерифа" в третий квалификационный раунд Лиги Европы: "Если говорить о спортивных достижениях, то, конечно, они оставляют желать лучшего. Успехов нет. Чемпионат начался с опозданием. Это касается всех турниров, в том числе женского, среди детей и юношей", сообщает publika.md
Из-за пандемии в Молдове не состоялись несколько международных соревнований: "Планировали провести Межконтинентальный кубок по футболу шесть на шесть и восемь на восемь. Должен был пройти турнир в рамках чемпионата Европы по пляжному футболу".
Но в 2020 году был создан и задел на будущее: "Мы завершили разработку стратегии развития футбола на ближайшие пять лет и уже приступили к ее реализации. Подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством образования, на основании которого мы внедряем ряд важных проектов для развития футбола".
Президент федерации футбола поздравил всех с зимними праздниками: "Дорогие любители футбола! Желаю вам успешного, продуктивного года. Объединив усилия, мы сможем реализовать национальную стратегию футбола. Надеюсь, что сборные и клубы, выступающие на международной арене, порадуют нас своими достижениями.