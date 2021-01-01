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В Молдове подвели футбольные итоги 2020 года

В Молдове подвели футбольные итоги 2020 года

Президент Молдавской федерации футбола Леонид Олейниченко подвел итоги 2020 года. В девяти матчах сборная Молдовы дважды сыграла вничью и семь раз проиграла.

Лучший результат в еврокубках - выход "Шерифа" в третий квалификационный раунд Лиги Европы: "Если говорить о спортивных достижениях, то, конечно, они оставляют желать лучшего. Успехов нет. Чемпионат начался с опозданием. Это касается всех турниров, в том числе женского, среди детей и юношей", сообщает publika.md

Из-за пандемии в Молдове не состоялись несколько международных соревнований: "Планировали провести Межконтинентальный кубок по футболу шесть на шесть и восемь на восемь. Должен был пройти турнир в рамках чемпионата Европы по пляжному футболу".

Но в 2020 году был создан и задел на будущее: "Мы завершили разработку стратегии развития футбола на ближайшие пять лет и уже приступили к ее реализации. Подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством образования, на основании которого мы внедряем ряд важных проектов для развития футбола".

Президент федерации футбола поздравил всех с зимними праздниками: "Дорогие любители футбола! Желаю вам успешного, продуктивного года. Объединив усилия, мы сможем реализовать национальную стратегию футбола. Надеюсь, что сборные и клубы, выступающие на международной арене, порадуют нас своими достижениями.

publika.md
  • Сегодня, 09:45
  • DTV
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