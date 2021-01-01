Итальянская пресса утром 1 января 2021 года распространила печальные кадры: сотни птиц пострадали в Риме из-за многочисленных салютов, которые люди, несмотря на запрет властей, запускали в новогоднюю ночь.
На фото и видео, опубликованных итальянскими изданиями, можно увидеть птиц, лежащих на земле. К сожалению, в массовой гибели представителей животного мира, как всегда, виноваты люди, рассказывает joinfo.ua
Ужасные кадры были сняты в историческом центре Рима
Сотни птиц, показанных на видео, опубликованном газетой La Stampa, больше никогда не взлетят. Новогодние фейерверки настолько напугали пернатых, что они некоторое время носились по улицам Рима, потеряв ориентацию в пространстве из-за многочисленных салютов. Птицы падали замертво на землю, врезались в здания и натыкались на высоковольтные провода. Весь этот ужас происходил в историческом районе итальянской столицы.
Фейерверки здесь запрещены властями в период с 31 декабря по 6 января. К сожалению, люди, как это часто бывает, не подумали о последствиях своих развлечений. Теперь римская полиция приложит все усилия, чтобы вычислить нарушивших запрет и наказать виновных. Согласно законодательству Италии, им грозит штраф до 500 евро и конфискация имеющихся взрывчатых материалов.