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Молдова обновила список стран, по приезде из которых надо уходить на карантин

Молдова обновила список стран, по приезде из которых надо уходить на карантин

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты РМ обновило список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию Молдовы необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Этот перечень обновляется через пятницу и вступает в силу в понедельник следующей недели, передает sputnik.md.

В список стран "красной зоны" на этот раз вошли 26 государств: Андорра, Чехия, Кипр, Хорватия, Дания, Швейцария, Эстония, Грузия, Израиль, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Латвия, Люксембург, Монако, Герцеговина, Нидерланды, Панама, Польша, Португалия, Великобритания, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, США, Швеция.

Молдова обновила список стран, по приезде из которых надо уходить на карантин

В зону повышенного риска попадают страны, в которых заболеваемость COVID-19 составляет свыше 411 случаев на 100 тысяч населения. В "зеленую зону", соответственно, входят государства, где риски распространения инфекции ниже, поэтому возвращающимся оттуда напрямую гражданам Молдовы не нужно уходить на карантин.

"Эпидемиологическая карта в обязательном порядке заполняется лицами, въезжающими на территорию Молдовы из входящих в список стран, для которых введен режим самоизоляции", - отметили в Минздраве.

sputnik.md
  • Вчера, 22:01
  • DTV
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