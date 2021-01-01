Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты РМ обновило список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию Молдовы необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.
Этот перечень обновляется через пятницу и вступает в силу в понедельник следующей недели, передает sputnik.md.
В список стран "красной зоны" на этот раз вошли 26 государств: Андорра, Чехия, Кипр, Хорватия, Дания, Швейцария, Эстония, Грузия, Израиль, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Латвия, Люксембург, Монако, Герцеговина, Нидерланды, Панама, Польша, Португалия, Великобритания, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, США, Швеция.
В зону повышенного риска попадают страны, в которых заболеваемость COVID-19 составляет свыше 411 случаев на 100 тысяч населения. В "зеленую зону", соответственно, входят государства, где риски распространения инфекции ниже, поэтому возвращающимся оттуда напрямую гражданам Молдовы не нужно уходить на карантин.
"Эпидемиологическая карта в обязательном порядке заполняется лицами, въезжающими на территорию Молдовы из входящих в список стран, для которых введен режим самоизоляции", - отметили в Минздраве.