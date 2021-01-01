Каменский консервный завод этой весной планирует начать закладку собственного яблоневого сада. Об этом в интервью газете «Днестр» сообщил глава госадминистрации Каменского района и города Каменки Владимир Бычков.
«На предприятии с приходом нового собственника делаются реальные шаги на пути сосредоточения производственной цепочки в одних руках. Весной заводчане начнут закладку собственного сада, который со временем обеспечит производство яблоками, в том числе для выработки знаменитого яблочного концентрата», - сказал Владимир Бычков.
По его словам, в этом году планируется также выращивать на поливе овощной горох – сырьё для одного из основных видов консервации, пишет novostipmr.com.
В прошлом году с заводского конвейера сошло более 6 млн условных банок овощной консервации – это в 2 раза больше, чем в предыдущем.
«Относительно фруктового направления, здесь цифры в сравнении с 2019-м ниже в 3 раза: сказались неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на урожай яблок», - сообщил Владимир Бычков.
Ранее директор Государственной управляющей компании (ГУК) Виктор Добров говорил о том, что ЗАО «Каменский консервный завод» – удачный пример передачи акций инвестору. По итогам 2019 года вкладчик выплатил 2,4 млн рублей дивидендов. novostipmr.com