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Весной Каменский консервный завод начнёт закладку яблоневого сада

Весной Каменский консервный завод начнёт закладку яблоневого сада

Каменский консервный завод этой весной планирует начать закладку собственного яблоневого сада. Об этом в интервью газете «Днестр» сообщил глава госадминистрации Каменского района и города Каменки Владимир Бычков.

«На предприятии с приходом нового собственника делаются реальные шаги на пути сосредоточения производственной цепочки в одних руках. Весной заводчане начнут закладку собственного сада, который со временем обеспечит производство яблоками, в том числе для выработки знаменитого яблочного концентрата», - сказал Владимир Бычков.

По его словам, в этом году планируется также выращивать на поливе овощной горох – сырьё для одного из основных видов консервации, пишет novostipmr.com.

В прошлом году с заводского конвейера сошло более 6 млн условных банок овощной консервации – это в 2 раза больше, чем в предыдущем.

«Относительно фруктового направления, здесь цифры в сравнении с 2019-м ниже в 3 раза: сказались неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на урожай яблок», - сообщил Владимир Бычков.

Ранее директор Государственной управляющей компании (ГУК) Виктор Добров говорил о том, что ЗАО «Каменский консервный завод» – удачный пример передачи акций инвестору. По итогам 2019 года вкладчик выплатил 2,4 млн рублей дивидендов.
novostipmr.com
  • Вчера, 22:06
  • DTV
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