Приоритеты для украинской дипломатической команды на следующий год будут определять три цели. Сохранение и укрепление международной поддержки Украины - приоритет номер один для дипломатической команды страны в 2021 году. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква в своей статье, опубликованной в субботу, 2 января, в Зеркале недели.
Он также назвал другие основные цели для Украины на следующий год, пишет korrespondent.net.
"Мир на деоккупированном Донбассе, Крым в составе нашего государства, Украина - активный международный игрок - это три ключевые цели, которые будут определять приоритеты для дипломатической команды Украины в 2021 году", - написал он.
При этом дипломат отметил, что сохранение и укрепление международной поддержки Украины является приоритетом номер один.
"Через развитие активного двустороннего сотрудничества со стратегическими партнерами - США, Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой, Азербайджаном - мы будем работать над тем, чтобы Украина всегда имела в своем арсенале достаточно внешних инструментов и средств для уверенного преодоления мировых вызовов", - добавил Жовква.
Напомним, Жовква также назвал тактические и стратегические цели Украины по Донбассу в наступившем году и о возвращении проблемы Крыма на повестку дня.