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У Зеленского назвали дипломатические цели на год

У Зеленского назвали дипломатические цели на год

Приоритеты для украинской дипломатической команды на следующий год будут определять три цели.
Сохранение и укрепление международной поддержки Украины - приоритет номер один для дипломатической команды страны в 2021 году. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква в своей статье, опубликованной в субботу, 2 января, в Зеркале недели.

Он также назвал другие основные цели для Украины на следующий год, пишет korrespondent.net.

"Мир на деоккупированном Донбассе, Крым в составе нашего государства, Украина - активный международный игрок - это три ключевые цели, которые будут определять приоритеты для дипломатической команды Украины в 2021 году", - написал он.

При этом дипломат отметил, что сохранение и укрепление международной поддержки Украины является приоритетом номер один.

"Через развитие активного двустороннего сотрудничества со стратегическими партнерами - США, Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой, Азербайджаном - мы будем работать над тем, чтобы Украина всегда имела в своем арсенале достаточно внешних инструментов и средств для уверенного преодоления мировых вызовов", - добавил Жовква.

Напомним, Жовква также назвал тактические и стратегические цели Украины по Донбассу в наступившем году и о возвращении проблемы Крыма на повестку дня.

korrespondent.net
  • Сегодня, 12:21
  • DTV
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