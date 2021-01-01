Adobe начнет блокировать запуск Flash-контента с 12 января 2021 года. Компания рекомендует полностью удалить Flash из соображений безопасности. Для Flash не будет обновлений, пользователи не смогут загружать старые версии напрямую с Adobe.
Версии Flash, связанные с Google Chrome, будут удалены. Это изменение не повлияет на пользователей, так как большинство сайтов перестали использовать Flash в пользу современных браузерных технологий.
Отметим, Flash Player был создан в 1996 году, он выходил за рамки воспроизведения видео, помогая воплощать идеи в формате мультимедиа. Однако Flash-приложение имело ряд минусов, среди которых была чрезмерная нагрузка на центральный процессор, что замедляло работу устройства, а также недостаточный контроль ошибок, возникающих в софте, что приводило к частым отказам как ПО, так и самого браузера.
Большое количество уязвимостей и недостатков, а также развитие новых технологий вынудили компанию прекратить поддержку своего ПО. На замену Adobe Flash пришли такие технологии воспроизведения медиаконтента, как HTML5, javascript и SVG.
Самым популярным и используемым аналогом Adobe Flash является HTML5. В последние годы этот формат более распространен, и многие современные браузеры автоматически переводят весь контент, поддерживаемый софтом от Adobe, в HTML5.