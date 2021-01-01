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В Казахстане официально отменили смертную казнь

В Казахстане официально отменили смертную казнь

Глава государства подписал закон об отмене смертной казни. Однако, у страны останется право применять ее в военное время.
Власти Казахстана официально отказались от смертной казни. Соответствующий закон подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом в субботу, 2 января, сообщает Tengrinews.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Текст закона публикуется в печати", - говорится в сообщении.

С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них, пишет korrespondent.net.

Казахстан присоединился к Международному пакту, способствующему отказу от смертной казни. Согласно международному протоколу, у страны после отмены смертной казни останется право применять ее в военное время.

Напомним, в ноябре сообщалось, что в Казахстане стартовала процедура отмены смертной казни.
korrespondent.net
  • Сегодня, 12:29
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