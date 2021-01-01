Импорт газа из Европы в Украину в прошлом году вырос на 12%, однако на 38% сократился транзит российского газа в Европу.
Транзит газа в Европу украинской ГТС в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 38% меньше, чем годом ранее. Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей согласно контракту. Об этом в субботу, 2 января, сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины.
При этом отмечается, что Газпром использовал в прошедшем году меньше мощностей, чем бронировал, пишет korrespondent.net.
Импорт газа из Европы в Украину в прошлом году составил 15,9 млрд куб. м - на 12% больше, чем в 2019 году.
"В 2020 году ОГТСУ обеспечил транзит в Европу 55,8 млрд куб. м газа (-38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд куб. м (+12% по сравнению с 2019 годом)", - сообщили в компании.
Ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу в ОГТСУ назвали "запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ".
"Транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сутки) в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составлял на 14% меньше (или на 9,2 млрд куб. м), чем предусмотрено соглашением. При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей согласно контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати", - отметили в компании.
В западном направлении, как указано было обеспечено транзит 51,9 млрд куб. м газа (-32%). В частности, в Польшу - 3,8 млрд куб. м, Словакию - 38,5 млрд куб. м, Венгрию - 9,6 млрд куб. м. В южном направлении транзит составил 3,9 млрд куб. м (-70%). Из них 0,9 млрд куб. м - в Румынию и 3,0 млрд куб. м - в Молдову.
"Транспортировка газа из Европы в Украину по заказу клиентов ОГТСУ составила 15,9 млрд куб. м, что на 12% больше, чем в 2019 году, и на 27% больше средних показателей соответствующих периодов в 2016-18 годах", - добавили в ОГТСУ.
Всего за период января-декабря транспортировку газа из ЕС в Украину заказывали 82 трейдера, из них 52 украинских компаний и 30 иностранных, добавили в компании.
Как известно, 1 января 2020 года истек транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом. Согласно новому соглашению, транзит российского газа в этом году предполагается на уровне минимум 65 млрд куб. м газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины. korrespondent.net