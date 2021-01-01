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В Новогоднюю ночь пожаров, связанных с запуском фейерверков, не было

В Новогоднюю ночь пожаров, связанных с запуском фейерверков, не было

В первый день января произошло 5 пожаров. Два из них с материальным ущербом для владельцев. Во всех случаях пострадавших нет.

Утром 1 января в Тирасполе в общежитии на ул. К.Цеткин из-за брошенного сверху окурка загорелись вещи на неостеклённом балконе. В течение 5 минут столичные огнеборцы локализовали пламя. Жилая комната осталась не тронута огнём, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Вечером в пятницу в с. Протягайловка на улице Первомайской сгорел гараж и автомобиль Volkswagen Vento, который находился внутри. Пожар начался с передней части иномарки. Когда владелец обнаружил возгорание, открыл настежь дверь. Из-за этого пламя разгорелось ещё больше. Два дежурных расчёта СВПЧ Бендер около 2 часов ликвидировали пожар, не допустив распространения пламени на частный дом и соседние постройки.

Из-за короткого замыкания электропроводки автомобиль сгорел полностью.
mvdpmr.org
  • Вчера, 20:54
  • DTV
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