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Майя Санду отправится с официальным визитом в Киев 12 января

Майя Санду отправится с официальным визитом в Киев 12 января

Президент Молдовы Майя Санду посетит Украину 12 января этого года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели".

"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой - 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", - отметил он, передает ukrinform.ru

Жовква также сообщил, что государства Северной Европы и страны Балтии - надежные союзники Украины, с которыми планируют поддерживать динамику активных контактов и взаимодействия.

"Рассчитываем на плодотворное сотрудничество со Швецией как Действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, с Норвегией - как непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2021-2022 годах. Будем сохранять динамику интенсивных контактов с Литвой - в 2021 году планируем проведение Совета президентов Украины и Литовской Республики", - добавил Жовква.

Он также рассказал, что важным стратегическим партнером Украины остается Польша и дипломаты продолжают поддерживать курс, направленный на развитие прочных экономических, политических отношений и в сфере между странами.

Как сообщалось ранее, президент Молдовы Майя Санду планировала посетить Украину в январе с первым официальным визитом в качестве главы государства.

ukrinform.ru
  • Вчера, 20:55
  • DTV
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