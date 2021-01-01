Президент Молдовы Майя Санду посетит Украину 12 января этого года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели".
"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой - 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", - отметил он, передает ukrinform.ru
Жовква также сообщил, что государства Северной Европы и страны Балтии - надежные союзники Украины, с которыми планируют поддерживать динамику активных контактов и взаимодействия.
"Рассчитываем на плодотворное сотрудничество со Швецией как Действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, с Норвегией - как непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2021-2022 годах. Будем сохранять динамику интенсивных контактов с Литвой - в 2021 году планируем проведение Совета президентов Украины и Литовской Республики", - добавил Жовква.
Он также рассказал, что важным стратегическим партнером Украины остается Польша и дипломаты продолжают поддерживать курс, направленный на развитие прочных экономических, политических отношений и в сфере между странами.
Как сообщалось ранее, президент Молдовы Майя Санду планировала посетить Украину в январе с первым официальным визитом в качестве главы государства.