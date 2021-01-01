В наступившем 2021 году жителей Молдовы ждет много перемен и новшеств, связанных с налогами, зарплатами, пенсиями, пособиями, старыми авто и многим другим. NM очень коротко рассказывает, что изменится в новом году, и кого это коснется.
Налоги и сборы
Личное освобождение
В 2021 году увеличится сумма освобождения от подоходного налога. Сумма личного освобождения увеличится на 1,2 тыс. леев — с 24 тыс. до 25,2 тыс. леев. На 900 леев — с 18 тыс. до 18,9 тыс. леев увеличится сумма дополнительного личного освобождения, если им не пользуется супруг. Освобождение на каждого иждивенца увеличится на 1,5 тыс. — с 3 тыс. до 4,5 тыс. леев, а на лиц с ограниченными возможностями — на 900 леев: с 18 тыс. до 18,9 тыс. леев.
Налоги на депозиты
С 1 января 2021 года будут взимать налог 3% с доходов от банковских депозитов и государственных ценных бумаг
Налог на мусор в Кишиневе
С 1 января жители Кишинева должны будут платить налог за мусор — 10 леев в месяц с каждого хозяина. Собранные от этого налога деньги, которые, по подсчетам мэрии, составят около 100 млн леев в год, столичные власти собираются тратить на ремонт домов, крыш, дворовых территорий, тротуаров и дорог.
НДС для HoReCa
В следующем году ставка НДС для общепита и отельного бизнеса снизится с 15% до 12%. Исключение — алкогольная продукция, продаваемая в общепите.
Акцизы на табачные изделия, алкоголь и топливо
Власти утвердили новые ставки акцизов на ближайшие три года. Так, на солодовое пиво акциз повысится с 2,63 леев за литр в 2020 году до 2,76 леев в 2021 году, а к 2023 году вырастет до 3,05 леев. На спирт и крепкие спиртные напитки акциз увеличится со 104,33 леев за литр абсолютного алкоголя до 109,55 леев в 2021 году, а в 2023 году ставка вырастет до 120,77 леев.
На сигареты акцизы тоже вырастут. Причем с 2021 года не будет деления на сигареты с фильтром и без фильтра. На все сигареты акциз составит 621 лей + 13% от стоимости на 50 пачек сигарет, но не менее чем 16,7 леев за пачку сигарет. Сейчас акциз на сигареты с фильтром составляет 410 леев + 12% на 1 тыс. сигарет, но не менее 10,8 леев за пачку. К 2023 году минимальный акциз на пачку сигарет должен составлять 22,06 леев. А вот на сигары и сигариллы акциз сохранится на прежнем уровне — 41% от стоимости.
Вырастут акцизы и на топливо. Так, акциз на бензин увеличится с 5960 леев за тонну до 6490 леев в 2021 году и до 7713 леев в 2023 году. На дизтопливо ставка акциза повысится с 2508 леев до 2734 леев за тонну в следующем году и до 3248 леев в 2023 году.
Сборы с операторов мобильной связи
Для операторов мобильной связи снизятся сборы в Фонд поддержки населения — с 2,5% до 1,5% от объема продаж. Этот сбор власти ввели в 2000 году, когда мобильная связь для большинства граждан была еще роскошью.
Растаможка старых авто
C 2021 года в Молдову снова можно будет ввозить автомобили старше 10 лет. Правда, стоимость растаможки машины старше 20 лет может быть в три-семь раз больше, чем новой.
Новые полномочия Налоговой службы
В этом году в Налоговой службе появится специальное подразделение, которое получит полномочия финансовой полиции. В этом подразделении будут работать 70 человек, которые смогут инициировать уголовные дела по фактам незаконного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов.
Зарплата
Минимальная зарплата
С 1 мая 2021 года размер минимальной зарплаты увеличится на 160 леев — c 2775 леев до 2935 леев.
Зарплата медработников
С 1 января 2021 года повысили зарплаты медработникам. Постепенное повышение в два раза зарплаты медиков власти начали в сентябре 2020 года: тогда повышение составило 30% С 1 января зарплату повысили еще на 30%, а во второй половине года должны повысить на 40%.
Пособия
Пособие по уходу за ребенком
С 1 января увеличилось на 1160 единовременное пособие при рождении ребенка — теперь оно составляет 9459 леев. Также увеличились пособия по уходу за ребенком незастрахованным родителям: на каждого ребенка младше двух лет они будут теперь получать 740 леев в месяц (на 100 леев больше, чем в 2020). Увеличится и пособие родителям двойни или более детей, рожденных одновременно. Это пособие родители получают после исполнения детям двух лет и до исполнения им трех лет: теперь оно составляет 370 леев в месяц (на 50 леев больше, чем в 2020).
Пособие ветеранам
С 1 января увеличились также пособия некоторым категориям ветеранов. Ежемесячные пособия участникам боевых действий в защиту территориальной целостности Молдовы, а также участникам войны в Афганистане и военных миссий в других странах увеличилось с 300 до 500 леев.
Пособия ветеранам, получившим травмы или увечья во время военной службы или из-за аварии в Чернобыле, увеличились на 100 леев — до 800 леев, 650 леев и 570 леев соответственно.
До 275 леев увеличили пособия ветеранам, награжденным орденами и медалями за труд и военную службу в тылу в годы Второй мировой войны.
Табачный рынок
С этого года власти разрешили выкладывать на магазинных полках электронные сигареты и IQOS. Кроме того, власти увеличили допустимую максимальную крепость электронных сигарет с 20 мг до 72 мг на 1 мл жидкости.
Частные пенсионные фонды
С 17 июня этого года в Молдове заработают частные пенсионные фонды. Дополнительную пенсию через эти фонды сможет получать человек, достигший 60-летнего возраста и в течение 60 месяцев выплачивавший взносы в фонд. Сумму взноса рассчитают на основе индивидуального пенсионного плана. При этом выплачивать его может и сам работник, и работник вместе с работодателем. При достижении пенсионного возраста плательщик взносов может получить или единовременную выплату, или пожизненную и ограниченную ренту.
Минимальный капитал фонда в первые три года его работы должен быть не менее €25 тыс., а затем в течение семи лет он должен увеличиться не менее чем до €125 тыс.
Наличка
С 1 мая граждане не смогут оплачивать наличкой сделки купли-продажи на сумму свыше 100 тыс. леев. А компании с оборотом более 500 тыс. леев в год обязаны будут до 1 июля установить терминалы для приема платежей по карте.
Российские новости
На молдавские телеканалы вернулись российские новости и информационно-аналитические программы. Поправки в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг, отменившие запрет на их ретрансляцию в Молдове, внесли социалисты, поддержанные партией «Шор» и группой Pentru Moldova.
Жертвы насилия
С нынешнего года полиция будет контролировать домашних агрессоров с помощью электронных браслетов, которые будут надевать по решению суда. Если агрессор приблизится к жертве на расстояние ближе установленного, сигнал поступит в Нацинспекторат пробации, на мобильный телефон жертвы и ближайшему экипажу полиции.
Кроме того, в этом году в Молдове откроют Центр семейной юстиции. В нем будут работать юристы, соцработники и представители полиции. Правозащитники считают, что открытие Центра позволит снизить бюрократические проволочки в этих ситуациях и оказывать более эффективную помощь жертвам домашнего насилия. newsmaker.md