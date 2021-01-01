Новые правила сдачи экзамена на водительские права в России вступят в силу 1 апреля 2021 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту приказа МВД, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект Административного регламента Министерства внутренних дел РФ предоставления государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений разработан в целях реализации вступающих в силу 1 апреля 2021 года изменений в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года", - говорится в документе.
Регламент будет устанавливать содержание, сроки и последовательность административных процедур практического экзамена, передает ТАСС.
Площадка только для мотоциклистов Новые правила исключают проведение практического экзамена на площадке для водителей легковых, грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте - на площадках закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.
Согласно проекту, при проведении экзамена в машине может находиться представитель автошколы и другие кандидаты в водители.
"Проведение проверки имеющихся у кандидата в водители навыков только в условиях реальной дорожной обстановки в конечном итоге повлекут изменения в подходе автошкол при проведении практического обучения вождению транспортными средствами, исключению "натаскивания" на определенные виды упражнений на закрытой площадке и переориентирования подготовки кандидатов в водители к управлению транспортными средствами в реальных дорожных условиях вне зоны "заученных" учебных маршрутов", - отмечается в пояснительной записке.
Также сокращение практических экзаменов позволит уменьшить время на получение водительских прав.
Новые упражнения Экзамен дополнится новыми упражнениями, а несколько заданий изменят.
"Так, экзамен на право управления транспортным средством подкатегории "В1" (квадроциклы и трициклы) дополнен проверкой у кандидата в водители навыков торможения транспортного средства и остановки при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также прямолинейного движения задним ходом", - говорится в пояснительной записке.
Пересмотр ошибок Изменения претерпит также система оценки навыков кандидата в водители в условиях дорожного движения и ошибки с учетом степени их влияния на безопасность.
"Например, ошибки "не пристегнул ремень безопасности" и "использовал во время движения телефон" будут являться основанием для прекращения проведения практического экзамена", - говорится в документе.
Аннулирование При подаче нового заявления кандидатом в водители категории "В", ранее уже подавшим обращение в другое экзаменационное подразделение, услуга по предыдущему обращению будет прекращена. Также вводятся административные процедуры по аннулированию результатов экзаменов и аннулированию водительского удостоверения.
"Такое аннулирование может быть осуществлено только по основаниям, предусмотренным Правилами проведения экзаменов, а само аннулирование будет осуществляться путем внесения сведений об аннулировании водительского удостоверения в информационные системы Госавтоинспекции, в том числе в автоматизированном режиме", - отмечается в документе. tass.ru