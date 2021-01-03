Аналитик-исследователь цифровых продуктов «Роскачества» Эльвина Насибулина рассказала о проблемах, которые могут возникнуть при использовании беспроводных зарядных устройств.
После появления на рынке беспроводных зарядок им стали приписывать легенды о вреде для здоровья, порче микросхем и изнашивании аккумулятора. По словам эксперта, некоторые основания под собой имеет только то, что аккумулятор сильно греется от такой зарядки, передает mk.ru «Потеря общей емкости аккумулятора при одном беспроводном заряде из-за повышенного нагрева почти вдвое выше, чем при классической проводной зарядке», - добавила Насибулина.
Таким образом, батарея будет изнашиваться быстрее, чем при использовании обычной зарядки. Эксперт не рекомендовала совмещать обе зарядки одновременно, так как можно перегреть аккумулятор.