Астрономы впервые смогли пронаблюдать за «нановспышками», возникающими на поверхности Солнца, сообщает Nature Astronomy.
Вероятно, именно они разогревают солнечную корону до миллионов градусов и являются причиной того, что температура в глубине Солнца значительно ниже, чем на его поверхности, передает mir24.tv
Феномен солнечной короны до последнего времени являлся одной из главных научных тайн. Исследования показали, что в глубоких слоях атмосферы звезды температура составляет 5000-6000 градусов Цельсия, а снаружи – несколько миллионов градусов.
Новое исследование, по мнению ученых, разрешило эту загадку. Спектрограф американского зонда IRIS сделал первые снимки «нановспышки», которая выглядела как крошечная петля солнечного света.
Эти явления в миллиард раз меньше обычных солнечных вспышек, поэтому их было так трудно обнаружить. По словам ученых, оно возникает из-за смещения магнитных полей Солнца и производят взрыв, эквивалентный примерно 10 миллиардам тонн тротила. Взрыв заряжает энергией и ускоряет окружающие частицы. Если такая активность происходит постоянно, то она действительно может значительно нагреть солнечную корону.
Ученые пристально изучили область возникновения вспышки. Они увидели свет, а непосредственно после этого корона нагрелась до нескольких миллионов градусов. Это подтвердило теорию «микровспышек». Но, как отметили специалисты, скорее всего, они являются не единственной причиной сильного нагрева короны – это следствие целого комплекса процессов.