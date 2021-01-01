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На Солнце впервые заметили «нановспышки»

На Солнце впервые заметили «нановспышки»

Астрономы впервые смогли пронаблюдать за «нановспышками», возникающими на поверхности Солнца, сообщает Nature Astronomy.

Вероятно, именно они разогревают солнечную корону до миллионов градусов и являются причиной того, что температура в глубине Солнца значительно ниже, чем на его поверхности, передает mir24.tv

Феномен солнечной короны до последнего времени являлся одной из главных научных тайн. Исследования показали, что в глубоких слоях атмосферы звезды температура составляет 5000-6000 градусов Цельсия, а снаружи – несколько миллионов градусов.

Новое исследование, по мнению ученых, разрешило эту загадку. Спектрограф американского зонда IRIS сделал первые снимки «нановспышки», которая выглядела как крошечная петля солнечного света.

Эти явления в миллиард раз меньше обычных солнечных вспышек, поэтому их было так трудно обнаружить. По словам ученых, оно возникает из-за смещения магнитных полей Солнца и производят взрыв, эквивалентный примерно 10 миллиардам тонн тротила. Взрыв заряжает энергией и ускоряет окружающие частицы. Если такая активность происходит постоянно, то она действительно может значительно нагреть солнечную корону.

Ученые пристально изучили область возникновения вспышки. Они увидели свет, а непосредственно после этого корона нагрелась до нескольких миллионов градусов. Это подтвердило теорию «микровспышек». Но, как отметили специалисты, скорее всего, они являются не единственной причиной сильного нагрева короны – это следствие целого комплекса процессов.

mir24.tv
  • Сегодня, 12:52
  • DTV
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