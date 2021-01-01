Крупнейшим внешним рынком для украинских виноделов стал Казахстан, куда поставили винной продукции на 1 300 000 долларов. Кроме того, одним из крупнейших рынков остается Германия - поставки на сумму 1 млн долларов.
Согласно обязательств Украины по обнулению импортных пошлин на ряд товаров в течение семилетнего периода после подписания экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, с первого января 2021 года Украина ввела нулевую пошлину на ввоз вина из ЕС. Об этом в субботу, 2 января, пишет AgroPolit.com.
Ранее пошлина на ввоз вина из ЕС составляла 0,3-0,4 EUR /литр.
Эксперты отмечают, что в Украину в 2019 году ввезли винной продукции на 146,7 млн долларов, в то же время, Украина смогла экспортировать винной продукции на 11,9 млн долларов, передает korrespondent.net.
Также, по словам экспертов, спрос украинцев на вино отечественного производства ежегодно снижается из-за высокой конкуренции с иностранными производителями и низкой покупательской способностью украинцев. Сокращаются и объемы сбора и переработки винограда на виноматериалы. В частности, в 2019 году на виноматериалы было переработано лишь 124 тыс. т, что вдвое меньше показателей предыдущих лет. korrespondent.net