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В Швейцарии показали городское аэротакси с вертикальным взлетом

В Швейцарии показали городское аэротакси с вертикальным взлетом

Швейцарская компания Manta Aircraft занимается новыми разработками воздушного транспорта, предназначенного, в частности, для городских перевозок. Об этом сообщает New Atlas.

В Швейцарии показали городское аэротакси с вертикальным взлетом

Самолеты ANN1 и ANN2 выполнены в одноместной и двухместной версии с вертикальным взлетом. Разработчики придали новой машине вид металлической ласточки: с углеродным композитным корпусом и небольшим V-образным хвостом, передает unian.net

Движение вперед обеспечивается четырьмя электрическими вентиляторами, подвешенными под передним краем заднего крыла, и для операций вертикального взлета и посадки они могут наклоняться вверх.

Равновесие обеспечивают четыре воздуховода в носовой и хвостовой частях.

Силовая установка полностью электрическая. Для дальнейших миссий придется включать топливный генератор.

В Швейцарии показали городское аэротакси с вертикальным взлетом

Одноместный ANN1 спроектирован как маневровый спортивный самолет, а ANN2 сможет перевозить пассажира позади пилота. Последнюю версию разработчики рассматривают скорее как спасательный корабль.

Хоть швейцарцы готовятся к первым испытаниям, однако СМИ оценивают идею скептически. Ведь таксисты вряд ли будут выбирать транспорт, в котором смогут перевозить так мало клиентов, а сам функционал вертикального взлета и посадки будет трудно сертифицировать и профинансировать.

unian.net
  • Сегодня, 09:55
  • DTV
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