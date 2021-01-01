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Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о возможности появления смертельной "Болезни Х"

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о возможности появления смертельной "Болезни Х"

Роспотребнадзор отслеживает всю информацию о вспышках новых инфекционных заболеваний, в частности, следит за ситуацией в Демократической Республике Конго после публикаций о возможном появлении смертельно опасной "Болезни Х". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор внимательно отслеживает все сообщения о вспышках инфекционных заболеваний и новых и возвращающихся инфекциях в мире В России случаев с подобной симптоматикой не выявлялось", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в данный момент Роспотребнадзор не располагает достаточной информацией для установления причины заболевания, но предполагает, что оно имеет "вирусную природу". Кроме того, пока недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности этой инфекции, а также о рисках возникновения вспышек, но "угрозу не стоит недооценивать", сообщает ТАСС.

"Возникновение новых заболеваний, в том числе с высоким пандемическим потенциалом, - часть естественного эволюционного процесса, и поэтому необходимо постоянное и планомерное изучение разнообразия микроорганизмов, которые нас окружают", - добавили в ведомстве.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум (Jean-Jacques Muyembe Tamfum), который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления ряда смертельно опасных болезней, передающихся от животных к человеку и теоретически способных вызвать пандемию; такие заболевания получили от журналистов канала гипотетическое название "Болезнь X". По данным CNN, у одной из пациенток в городе Ингенде в Демократической Республике Конго были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания показали отрицательные результаты. Заболевшая женщина выздоровела, однако врачи не смогли выяснить происхождение болезни, симптомы которой напоминали лихорадку Эбола.
tass.ru
  • Сегодня, 09:58
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