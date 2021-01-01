Авария произошла около часа ночи недалеко от с. Андреевка. Житель Рыбницы 18 лет не справился с управлением Volkswagen Golf. Иномарка выехала за пределы проезжей части, слетела в овраг и перевернулась на крышу.
В салоне, кроме водителя, находились четверо пассажиров. У 18-летней рыбничанки перелом позвоночника, её госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Ещё двое сверстников помещены в травматологическое отделение: у юноши диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб шейного отдела позвоночника, у девушки – закрытая черепно-мозговая травма. В больнице под наблюдением медиков также и водитель авто. Самая младшая из пассажиров, 16-летняя горожанка, отделалась ушибами и ссадинами, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Как рассказал инспекторам ГАИ водитель, на дорогу неожиданно выбежала собака, молодой человек пытался уйти от столкновения, но потерял управление, и автомобиль вылетел в овраг.
Проводится разбирательство, предварительно и водитель и пассажиры были трезвы. mvdpmr.org