Dnestr.TV

 
0

ПСРМ: Санду хочет заставить министров остаться в должности

ПСРМ: Санду хочет заставить министров остаться в должности

На сайте молдавских социалистов опубликовано письмо президента Майи Санду премьеру Кику, в котором глава государства отказывается издавать указ об увольнении сложивших полномочия министров.

Партия социалистов республики Молдова обвиняет президента Майю Санду в том, что она "хочет заставить министров от ПСРМ остаться в должности, хотя ранее требовала их отставки". Сообщение с таким заголовком опубликовано на сайте ПСРМ, передает sputnik.md.

"Майя Санду испытывает звериный страх. Она боится брать ответственность за управление страной и пытается заставить министров, которых нещадно критиковала, остаться в правительстве", – цитирует сообщение на сайте партии депутата от ПСРМ Богдана Цырдю.
В опубликованном письме Майи Санду Иону Кику, датированном 31 декабря, президент утверждает, что Конституция не предусматривает отставку министра, который и так входит в правительство, ушедшее в отставку.

ПСРМ: Санду хочет заставить министров остаться в должности

"Конституция и действующее законодательство не регламентируют возможность одного из членов правительства в отставке отказаться от исполнения своих полномочий до утверждения правительства. Учитывая вышеизложенное и в соответствии с нормами действующего законодательства считаю необоснованным и противоречащим закону издание запрашиваемого указа", – говорится в тексте.

Премьер Ион Кику объявил о своей отставке на брифинге 23 декабря. Уже на следующий день у него состоялась встреча с президентом Майей Санду. По итогам беседы Кику сообщил, что будет исполнять обязанности премьера до 31 декабря. Столько же Виорика Думбрэвяну будет находиться в должности министра здравоохранения, труда и социальной защиты, Сергей Пушкуца – главы Минфина, а Анатол Усатый – руководителя Минэкономики. Другие министры продолжат исполнять свои обязанности и после нового года.

Спустя несколько дней Санду назначила исполняющим обязанности премьера министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя.

sputnik.md
  • Сегодня, 16:40
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Заявление МИД ПМР в связи с новыми фактами блокирования ...
  • Педагог из Дубоссар вошла в ТОП 100 лучших учителей РФ ...
  • Дизайн Комфорт Функционал
  • К Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
  • Новая структура Верховного Совета VII созыва
  • На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
  • Поддержка малым и средним предприятиям в преодолении кр ...
  • Утвержден состав Общественного совета при Госслужбе по ...
  • Министр финансов: Повышение зарплат и пенсий запланиров ...
  • Премьер-министр предложил Правительству новый формат ра ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна