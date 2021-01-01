Известный российский телеведущий, шоумен, юморист Максим Галкин выпустил и разместил на своем YouTube-канале новый пародийный мини-фильм "Дистанционка", посвященный трудностям школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии коронавируса.
Как пояснил автор, пародия посвящается "всем онлайн-мученикам по ту и эту сторону знаний", передает Noi.md.
"Сложности дистанционного обучения — в чем они? 2020 год познакомил всех родителей с доселе невиданным зверем — школьным дистанционным обучением! Моя пародия посвящается всем онлайн-мученикам по ту и эту сторону знаний", — говорится в описании к видео.
В 12-минутном видео артист со своей оригинальной подачей и иронией обнажил главные проблемы online-образования в условиях пандемии: перебои со связью, хитрые уловки учеников и недопонимание родителей, которые сводят педагогов с ума.
Действующие лица фильма: строгая учительница Мария Ивановна, отличница Самохина, двоечник Петров, мажор Афанасьев, геймер Зайцев и красотка Пашина.
Все роли исполняет Максим Галкин, который мастерски передал характер каждого персонажа. В пародийном мини-фильме он изображает, как учительница общается со школьниками по видеосвязи, а также в шуточной форме рассказывает, какие трудности при этом испытывают все участники процесса, начиная от плохого соединения с Интернетом и заканчивая подготовкой к занятиям в целом.
К настоящему времени ролик набрал около 300 тысяч просмотров только на YouTube и более 2 млн - в Instagram. В комментариях зрители отметили, что Максим Галкин поднял жизненную тему и обыграл ее здорово и смешно.